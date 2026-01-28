爆獄中閃婚！篠崎泫昔傳劈腿陳零九 Toyz心碎轉戀辣模三寶媽慘當小王

記者林汝珊／台北報導

Toyz驚傳已與篠崎泫登記結婚。（圖／資料照、翻攝自IG）

台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz（劉偉健）公開戀情後，兩人的感情發展備受外界關注。目前正入獄服刑的Toyz今（28）日驚傳已與篠崎泫登記結婚，消息曝光後，兩人過往複雜的感情史也再度被翻出，引發外界熱議。

據《鏡週刊》報導，Toyz 與篠崎泫的情感糾葛可追溯至 2023 年。當時篠崎泫被爆介入陳零九與交往 10 年女友「呼呼」的戀情，遭質疑擔任第三者。巧的是，同時也傳出她當時疑似也與 Toyz 交往中，Toyz 因此深受打擊。

情變後，Toyz 轉而與辣模人妻「榕榕子」互動密切，兩人甚至被拍到牽手逛街。不過榕榕子當時仍未完成離婚，Toyz 也因此變小王，直到女方正式離婚後，兩人才宣告分手。Toyz之後又與篠崎泫復合，多次在直播中公開示愛。

篠崎泫回應「之後有好消息會跟大家說」。（圖／翻攝自臉書）

對於爆出與Toyz低調成婚，她表示有好消息會跟大家說。而其實她這陣子都在IG曬凍卵近況，肚子也明顯變大。今詢問回應，則強調：「之後有好消息會跟大家說」。

