爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息

娛樂中心／施郁韻報導

網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆」。（圖／翻攝自王子IG）

粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子，透露婚姻裂痕的關鍵，提到粿粿與王子一行人到美國遊玩兩週，整天下來都只有簡短的幾則回覆，他心想應該是女方玩得太開心，不要打擾她的興致，女方回來後卻表示「我覺得我們過去太常黏在一起了」，希望未來能有更多自己的空間，讓范姜彥豐相當難過，告訴自己「也許夫妻久了，就是這樣吧，我要自己調適去接受現狀」。

廣告 廣告

美國行後，范姜彥豐表示，粿粿不想告訴跟誰出去，甚至連幾點回家都不想說。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

美國行後，范姜彥豐表示，粿粿經常三天兩頭都跟同一群人出去，一開始還會交代去向，漸漸的開始抱怨，表示不想說去哪裡，也不想告訴跟誰出去，甚至連幾點回家都不想說，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家」。

當時同行的有王子、粿粿、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人。天后闆妹在Threads發文「其實那群好友，還有一對沒有被爆… 唉」，語氣相當神秘，短短的貼文在10小時內就吸引181萬次瀏覽、2.5萬個讚與近千則留言。

有網友留言表示「闆妹先發不自殺聲明～妳知道的太多了」，天后闆妹也回覆「我覺得會有第三方自爆」。還有友人直呼「吃瓜」，她則直呼：「你明明就知道」。天后闆妹隨後又發文「我連自己另外一半都沒說了～反正你們再等幾天就有消息了」，再度引發熱議。

更多三立新聞網報導

手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅擠20人吃大餐 乃嫂罕曝光

粿粿出軌露餡！闖王子房間「他驚醒回怎沒洗澡」 關鍵美國行互動被翻出

江坤俊與護理師在院內肆無忌憚！護理長也沒轍 她提1線索曝爆料人身分

