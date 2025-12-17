爆王定宇曖昧「神秘女」 葛斯齊不起訴首發聲：會曝光消息來源

狗仔葛斯齊去年爆料民進黨立委王定宇曾帶美女與前總統蔡英文吃飯，還疑似傳給神秘女子「我想要你」等曖昧對話截圖，引來王定宇提告葛斯齊加重誹謗，今(17日)台北地檢署檢察官認為罪嫌不足，宣布不起訴葛斯齊，稍早葛斯齊首度回應，卻表示「請大家不用相信司法」，並表示之後會公開消息來源。

剛過40歲生日的葛斯齊，稍早得知和王定宇的官司獲不起訴，他曬出紅底文說：「台灣司法不用再相信，檢察官是有多怕民進黨？？？王定宇截圖對話絕對不是偽造，那是消息來源串供說出來的謊言偽證！ 我會曝光消息來源！請大家不用相信司法，這不起訴太噁心」。

事情發生於2024年11月期間，葛斯齊在臉書直播爆料王定宇疑似與一女曖昧，並與該人妻說「要穿怎樣來見我，拍給我看」，人妻婉拒並解釋：「怕影響你，影響整個黨」，葛斯齊稱該女正是王定宇2021年間服務處遭噴漆「X人妻很爽嗎」的主因，王定宇則否認，表示是子虛烏有的抹黑，提出民、刑事告訴，民事部分向台北地方法院求償180萬元；刑事部分則控告葛斯齊涉犯妨害名譽罪。

檢察官之後傳喚提供葛斯齊截圖的女子，對方表示1年多前和葛斯齊成為好友，只在公眾場合與王定宇見過面，承認提供葛的截圖是她以大陸的軟體偽造的，並稱因長期服用身心疾病藥物，為迎合葛的八卦報導才製作。而檢察官指出，葛斯齊相信證人爆料為真才公開，其陳述用容非無所憑據，難認葛有明知不實故意散布的主觀惡意，葛罪嫌不足，予不起訴處分。

