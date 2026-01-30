爆球星前夫「GG太大」害她做到哭！網美慘被求償235萬

娛樂中心／綜合報導

美國網美海莉（Haley Baylee）與前NFL球星麥特卡利爾（Matt Kalil）曾有一段婚姻，2022年以「不可調和的差異」為由離婚；直到去年女方才在直播爆出，離婚關鍵是「性事不合」，前夫的GG尺寸過大、宛如「2個可樂罐」，令她從事性行為到一半哭出來。隨著爆料持續延燒，如今海莉遭前夫麥特怒反控侵害隱私、求償新台幣235萬元，海莉也堅稱言論屬實，雙方正式撕破臉、對簿公堂。

海莉與麥特2015年結婚，不過婚姻僅維持7年就告終，男方2024年也再婚；雙方原本各自安好，女方去年11月突在Twitch直播爆料，2人是因性事不合離婚。海莉形容，前夫的生殖器「就像2罐可樂鋁罐疊在一起，甚至可能是3罐」，而且尺寸「只佔人口的0.01%」，因此2人即使結婚多年，仍難以克服生理障礙、順利進行性行為，「我們什麼都試過了，心理諮詢師、醫生…還查過『那方面』抽脂，但根本不可能，除非哭著做」。

「GG大如2個可樂罐」網美崩潰離婚：做到哭！球星前夫怒提告…求償235萬

海莉坦言與麥特性事不合。（圖／翻攝「haleyybaylee」IG）

綜合《TMZ》等外媒報導，麥特事後憤而提起訴訟，稱海莉為了在社群博取流量，洩露關於自己「高度私密和個人事實」，為他和家人帶來了「公眾不必要的關注和侵犯性的評論」，連他也頻繁收到「令人不安和震驚訊息」。對此，他指控前妻侵犯隱私，藉此取得不當得利，要求賠償7萬5000美元（約新台幣235萬）；不過海莉隨即透過律師反擊，「我們提出駁回訴訟的動議，因為明尼蘇達州長期以來一直致力於言論自由，而言論自由在今天比以往任何時候都更加重要」，雙方各執一詞、對簿公堂，目前法院尚未裁定。





