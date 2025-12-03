爆當小三！永野芽郁剪髮復出 搭擋「坂口健太郎師弟」知情人士曝細節

記者林汝珊／台北報導

日本女星永野芽郁今年 4 月捲入與已婚男星田中圭的不倫風波後，兩人幾乎全面淡出演藝圈，手上十多個代言瞬間歸零。外界先前盛傳 Netflix 有意出手相助、安排她藉新作「復出」。如今消息正式公布，她將主演 Netflix 原創電影《我那瘋狂的女性主義女友》（暫譯），引起熱議。

Netflix 今（3）日宣布，永野芽郁將主演 Netflix 原創電影《我那瘋狂的女性主義女友》，永野芽郁更親自剪去招牌長髮，企圖以嶄新形象回歸。不過尷尬的是，本片男主角確定由木戶大聖主演，正所屬田中圭與坂口健太郎的經紀公司，使得圈內人士形容：「Tristone 近期氣氛相當緊張。」

永野芽郁先前接連與田中圭、坂口健太郎爆不倫。（圖／翻攝自X）

永野芽郁過去以清純形象活躍於演藝圈，不料前些日子卻接連爆出醜聞，疑似介入田中圭婚姻，又爆出坂口健太郎三角戀風波，導致形象受到重挫。

