爆當高志綱小三！林倪安到底是誰？「假冒球員姊姊」遭炎上黑歷史連爆

娛樂中心／綜合報導

林倪安遭爆當統一獅高志綱的小三。（圖／翻攝自臉書）

藝人林倪安近日遭匿名網友多篇爆料，指她疑似介入統一獅教練高志綱婚姻，相關內容包含對話紀錄、指控手法等，引發球迷與網友激烈討論。消息延燒後，不少人也好奇林倪安的背景，讓「林倪安到底是誰」瞬間成為話題。

有網友在社群Po文詢問：「林倪安到底是何方神聖？在棒球圈很有名欸？」貼文一出立刻湧入討論。有自稱了解棒球圈的網友留言表示：「就是一個中年女子到處蹭關係，唬爛味全的林孝程是她親弟弟，還被經紀公司出來發聲明警告。」質疑她長期在球圈活躍，靠人脈與球員關係建立曝光度。

統一獅教練高志綱遭爆婚內出軌女星林倪安。（圖／翻攝自IG @nianlin）

另外還有網友發文說「林倪安之前到處稱林孝程是親弟弟，被對方經紀公司出來發聲名否認，對方女友也看不下去，結果她還在嘻嘻哈哈不當一回事，怎麼現在一個匿名帳號爆料就直接關版？這帳號至少也半年了，是真的怕了還是匿名帳號說的都是事實？」

目前相關爆料仍未獲當事人正式回應，球團部分，統一獅領隊蘇泰安也回應：「目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，關於大家所關注部分球團也正在了解中，我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」

