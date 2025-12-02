爆當高志綱小三！林倪安曾穿丁字褲騎車爆紅 身分竟是「金融業副總」

娛樂中心／綜合報導

有網友近日爆料稱「林倪安是高志綱的小三」，疑似是正宮的網友發文，指統一獅的教練高志綱和女星林倪安發生不倫戀情，還公布多張對話紀錄與截圖。林倪安曾穿著丁字褲和低胸小可愛騎在腳踏車上拍照，露出半顆渾圓屁股蛋，誘人姿勢吸引關注。她當時自稱是金融業副總，也因為喜歡騎單車，乾脆就開一間手工單車訂製公司。

林倪安曾穿著丁字褲和低胸小可愛騎在腳踏車上拍照，露出半顆渾圓屁股蛋，誘人姿勢吸引關注。（圖／翻攝自林倪安IG）

林倪安曾穿著丁字褲和低胸小可愛騎在腳踏車上拍照，露出半顆渾圓屁股蛋，誘人姿勢吸引關注。（圖／翻攝自林倪安IG）

林倪安曾上《國光幫幫忙之大哥是對的》，談到她穿著黑色丁字褲，上半身則是灰色低胸小可愛，飽滿半球呼之欲出，微微傾身跨坐在腳踏車上，因為姿勢太過撩人，照片竟紅到國外媒體報導關注。林倪安當時自稱其實是金融業副總，也因為喜歡騎單車，乾脆就開一間手工單車訂製公司，相當有生意頭腦。

林倪安曾上《國光幫幫忙之大哥是對的》，示範傾身跨坐在腳踏車上，姿勢相當撩人。（圖／翻攝自林倪安IG）

林倪安算是半個演藝圈的人，她平常也接活動主持，IG也有19萬粉絲追蹤，更自稱有台大NTU管理碩士班的高學歷，是個有頭腦又有身材的正妹。愛騎單車的她也因此練出蜜桃翹臀，曾在IG秀出比基尼背面照，臀部線條相當飽滿堅挺，讓許多網友大讚，真是又美又有腦袋。

