爆癌症復發！「陸第一網紅」馮提莫停播1年後再現身 親揭「人沒了」傳聞真相

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

號稱「大陸第一網紅」的直播主馮提莫最初以遊戲實況主的身分累積名氣，後來時常在直播中翻唱歌曲，並因洗腦歌〈學貓叫〉而爆紅，順勢進入演藝圈發展，不過演藝事業相當順利的她卻在2023年7月傳出患有甲狀腺癌末期，儘管她在手術成功後迅速在同年8月復出，但最近又再度消失於螢光幕前，引發外界猜想，直到昨（10）日她親自現身分享近況，表明自己癌症復發的事實。

馮提莫親揭自己癌症復發的事實。（圖／翻攝自馮提莫抖音）

經歷停播一年的空窗期後，馮提莫昨日以團播形式久違現身，她透露，過去一年來之所以消失，原因在於甲狀腺癌復發並且轉移，但她也解釋，目前已在手術後順利康復，僅需遵從醫生提醒的「不熬夜」、「保持心情愉快」等生活方式就沒有問題，希望粉絲不用替她擔心。

此外，由於和前公司的合約結束，馮提莫也在這一年內創立了自己的傳媒公司，她表示，希望可以把自己10多年的經驗分享給新生代的直播主。而針對外界「人快沒了」、「結婚生子去了」等傳聞，她笑稱「不是真的」。

