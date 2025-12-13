爆發超級流感之際醫生擬罷工 英國首相投書媒體譴責

（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國衛生官員警告，國內正面臨一波「空前超級流感」疫情。首相施凱爾今天譴責國內醫師計畫下週發動為期5天的罷工行動「魯莽」，恐使國民保健署（NHS）陷入危險境地。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在「衛報」（The Guardian）撰文指出：「席捲全國的『超級流感』疫情，意味著這是國民保健署自疫情以來最危險的時刻。」

他並表示，住院醫師選在耶誕節前夕發動罷工「不該發生，這是魯莽之舉，將使國民保健署及需要醫療的病患面臨嚴重危險」。

國民保健署昨天公布的數據顯示，流感病例數創下歷年同期新高。

上週平均每天有2660名住院病患，病例數在1週內激增55%。

國民保健署國家醫療總監潘迪特（Meghana Pandit）表示：「在需求量創歷史新高…以及住院醫師即將罷工的情況下，這波前所未見的超級流感，讓國民保健署面臨年度最嚴峻的情況。」

衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）告訴「泰晤士報」（The Times），病例數在達到高峰前可能再增加兩倍，並形容目前醫院的情況已「令人無法接受」。

國民保健署的運作一直是英國重要政治議題，首相施凱爾領導的工黨政府正承受面臨縮短候診時間的壓力。

如果罷工如期登場，這將是自2023年3月以來醫護第14次罷工行動。

醫療人員與政府之間的爭議圍繞在薪資待遇及訓練機會短缺。斯特里廷雖在訓練機會上同意醫師工會的訴求，但他強調，政府「不能，也不會在薪資議題上讓步」。（編譯：劉淑琴）1141213