爆發非洲豬瘟綠營要求盧秀燕應該出面道歉！

▲（圖從右到左）民進黨議員江肇國、張家銨、李天生痛斥市府「歹戲拖棚」！

非洲豬瘟爆發至今，台中市政府一再掩飾、閃躲，直到中央接手調查、層層揭露，真相才被逼出。市府稍早宣布免除農業局長與環保局長以及動保處長職務，對此，民進黨議員江肇國、陳俞融、陳雅惠、周永鴻、張芬郁、陳淑華、張家銨、李天生等齊轟，這根本是「歹戲拖棚」！並要求盧秀燕市長應該出面道歉、誠實說明真相，別再以官員下台作為卸責手段。

江肇國指出，從疫情爆發這兩個禮拜以來，市府拚命硬凹、說謊成性，非得等中央拆穿一個又一個謊言，才願意承認錯誤，「請問這段時間到底在撐什麼？」

江肇國指出，從疫情爆發當天隱匿獸醫師人數、豬隻死亡數兜不攏，到廚餘流向與掩埋管理全亂套，整起事件早已暴露出台中市府防疫體系的全面崩壞，盧秀燕如今只讓兩位局長下台交差，根本是棄車保帥。

陳俞融表示，市府終於願意面對民意壓力，撤換環保局、農業局兩位主責局長、動保處處長林儒良職務，原因正是未能確實執行防疫任務、管理督導失職，甚至連中央指令傳達都不確實，造成重大疏忽，這些都讓市民無法接受。

陳雅惠批評盧市長危機處理遲緩，並非第一時間負起責任，而是輿論壓力爆發後才讓兩局長下台，顯示決斷力不足、反應遲鈍，只懂事後切割卸責，缺乏領導者應有的擔當與作為。

江肇國強調，盧秀燕身為防疫指揮官，責任絕對推不掉。「沒有這種『棄車保帥』的防疫體系！」他痛批，這是市府結構性的失靈，從市長到局處主管都有問題，「不是兩個政務官下台就能解決，盧秀燕市長應該誠實面對、出面道歉，不要再粉飾太平、掩蓋事實！」