爆禽流感！豐原蛋雞場「私埋」遭檢舉 最重罰百萬「零補償」

台中市 / 綜合報導

台中市豐原區「豐康牧場」，被爆有1700雞隻不明原因 死亡 ，民眾目擊，業者疑似私自掩埋，台中市府稽查後，市長盧秀燕證實，雞隻檢驗結果為禽流感陽性，第一時間成立前進指揮所處置，而業者因為沒有主動通報，將面臨最高100萬元罰鍰，後續也拿不到任何撲殺補償。

牧場外圍拉起封鎖線，動保處消毒車也進場，針對環境消毒，台中豐原的豐康牧場，爆出有1700隻蛋雞，大量異常死亡。台中市長盧秀燕說：「證實這個雞場是感染禽流感，所以所有的雞隻必須進行撲殺，台中市政府我們已經成立前進指揮所，流出的這個蛋我們要進行追蹤下架以及銷毀。」

確定感染禽流感，養雞場飼養蛋雞，總數約7000隻，近期出現大量死亡，但業者疑似沒有即時通報，而是被民眾直擊，將死雞直接埋在牧場花園內，檢舉通報才曝光。

農業局長李逸安說：「他沒有主動通報這樣的疫情，我們會依照動物傳染病防治法的規定，處5萬到100萬元的罰款，另外他一個死亡的雞隻，按照規定是要送化製的部分，我們也會按照畜牧場的規定來做裁罰。」

台中市政府第一時間，成立前進指揮所，將在這兩天，進行將場內剩餘的7千隻雞，全面撲殺，同時追蹤雞蛋流向，豐康牧場產出的雞蛋，以自行網路銷售為主，業者也發文字聲明，會配合防疫並且讓消費者退貨退款，牧場發現大量雞異常死亡，沒有主動通報不只被開罰，雞也要撲殺，業者拿也因此拿不到任何撲殺補償。

