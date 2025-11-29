爆私接工作拿十萬沒分潤！ 男星鬧翻經紀人首露臉 「超狂新動向」曝

記者蔡維歆／台北報導

藝人綠茶2023年簽給經紀人凡妮莎，近日傳出兩人鬧翻決裂到互不聯絡，甚至互寄存證信函。經紀人指控綠茶私接戲約，綠茶則反擊經紀人一直洽談不到工作，雙方預計今年年底提前結束合約。如今綠茶成立公司宣布接下來會跟韓國演藝圈密切合作，將韓國影視作品引進台灣。

綠茶跟香港的藝術家孔丹蕾女士合照。（圖／阿爾迦莊園提供）

綠茶先前8月參與製作電影《懸賞令》，並跨刀演出拿友情價10萬塊，依經紀約應分潤3萬塊給經紀人；但經紀人卻沒拿到錢，當時出面控訴綠茶也不讓她參與處理其中的經紀事務，已經違約。對此綠茶則回應自己因參與幕後投資事宜，演員約根本還沒簽，所以他說：「酬勞還沒拿到，怎麼給（經紀人）錢？難道我錯了嗎？」表示若拿到錢一定會付，但也決定跟經紀人合作就到今年年底，因為對方都沒幫她談到工作。

廣告 廣告

如今綠茶成立公司，昨推薦香港藝術來台在信義區莊園參展雪茄貼圖，許多藝人前來助陣。來自香港的藝術家孔丹蕾女士，在她個人畫冊《恩典之路》的三大主題創作繫列：花卉水彩創作系列、雪茄招紙拼貼創作系列、高爾夫意象丙烯創作系列，恰巧就是她人生三部曲的詮釋。而這次在臺北展出的部分雪茄招紙創作繫列，則是源於她家人啟發鼓勵，用雪茄招紙這種特殊材料去做拼貼創作，而這創新的嘗試竟然出乎意料地大受好評，並在歐美藝術展埸屢獲殊榮。

更多三立新聞網報導

昔「車頭燈放桌上」遭警告！正妹主播揭離職內幕不忍了：希望被認可

52萬IG突消失！家寧頻道曬新片挨酸「訂閱只剩7萬」 不忍發聲了

掰了王力宏！李靚蕾「爆乳現身」許瑋甯婚禮 粉色禮服絕美

邱澤「緋聞女友」現身婚禮！大讚許瑋甯「家教很好」 霸氣登場再掀高潮

