爆私生子後娶別人！鄭雨盛被問「身分變化」 尬回：知道您要問什麼

鄭雨盛（左）與玄彬一同宣傳新劇《韓國製造》。翻攝世界日報

新科「青龍影帝」玄彬繼與演員嬌妻孫藝真的定情作《愛的迫降》後，相隔6年再度推出新劇《韓國製造》，該劇昨（15日）在首爾舉行記者會，除了玄彬為戲增肌14公斤引爆話題，媒體也聚焦在鄭雨盛及鄭星一的「身分」變化。

鄭雨盛爆私生子形象大傷

該劇早在玄彬、鄭雨盛雙男神卡司曝光後，就讓觀眾引頸期盼，沒想到鄭雨盛去年爆出辣模文佳菲（문가비，另譯文佳庇）為他誕下私生子的緋聞，因為兩人只是一夜春宵，鄭雨盛早已有交往多年的圈外女友，更在今年8月低調宣布結婚，但鄭雨盛已因為劈腿、私生子等桃色風波，形象大傷。

廣告 廣告

鄭雨盛在爆出私生子後難得出席記者會。翻攝IG@@sportswkr

記者會上韓國媒體問及鄭雨盛「拍攝期間接連發生的變化，是否對演技造成影響」時，他四兩撥千斤地說：「知道您要問什麼……」接著強調，「今天所有演員聚集在一起是為了《韓國製造》，關於我個人的變化，恐怕無法多作說明，還請見諒。」

而另一位演員鄭星一，也在10月無預警宣布離婚，恢復單身。他在記者會聊起近況則表示，「不光是我，坐在這裡的導演、工作人員、演員們全都愉快、充滿熱情地拍完這部戲，毫無疑問地傾盡全力拍攝，我也盡我所能做最大地努力。」強調私生活無關工作，深怕模糊新戲焦點。

《韓國製造》砸700億拍攝？劇組回應了

玄彬劇中一心追求達到財富與權勢的巔峰。Disney+提供

鄭雨盛在《韓國製造》二度飾演檢察官。Disney+提供

該劇以動盪的1970年代的韓國為背景，描述玄彬為了追求權勢與財富過著雙重人生，卻遇到鄭雨盛飾演的正義檢察官對他展開調查，威脅著他多年來所建立的一切。第一季共有6集，預計12月24日平安夜時在Disney+上線，並已確認續訂第2季。記者會上針對外界盛傳「投入製作費超過700億韓元（約新台幣16.4億）」，製作團隊回應「金額並不正確」，但也坦言：「為了真實呈現年代劇氛圍，製作成本確實不低。」



回到原文

更多鏡報報導

鄭雨盛射後不理代價曝光 月付220萬韓元扶養費！業界：可能更高

GD太會賺！BIGBANG隊友大聲親口認證 「錢都用不完、吃飯都他付」

《黑暗榮耀》鄭星一突斬9年婚 曾曬閃娶圈外妻細節：夢幻婚破碎