爆私約二嫂、兄弟互毆！高國豪「去年1篇文」遭挖：管好妳臭嘴很難？

高國豪跟2名兄長爆發肢體衝突。圖／鏡新聞YT

新竹攻城獅球星高國豪去年爆出「約二嫂」爭議，同年又跟大哥高聖文、二哥高國強發生肢體衝突，日前全案在今年9月偵結，3人皆遭到起訴，案件將在近日宣判。回顧案件經過，高國豪二嫂曾控訴遭到高國豪性騷擾，起初他還透過律師強烈否認，表示「相關發言均為虛構」，雙方接著開始在網路上隔空交火。

高國豪爆私約二嫂 雙方隔空交火

回顧去年事發經過，雙方人馬在網路上隔空交火。去年高國豪爆出約二嫂爭議，他6月在IG發布律師函，表示跟二嫂劉家菱沒有不正常往來，指出對方在散布不實謠言，傷及高國豪及配偶的名譽，甚至影響到球團，請劉家菱自重，否則將會依法究責。

在高國豪發布聲明後，他的配偶陳怡雯也開轟，強調忍耐劉家菱的造謠至少半年以上，並請劉提出證據證明私約，認為劉家菱有目的性的接近高國豪，以提升自身價值，並影響他們夫妻的名譽，陳怡雯強調，「我會與我先生站在一起，謝謝大家」。

對此，劉家菱隨後發布聲明指出，高國豪、陳怡雯發布的律師聲明函內容不實，呼籲兩人「切莫再用類此說法，讓自己跟家人出盡洋相」，而且上述行為恐怕有涉及犯罪，亦非公眾人物或其家人應有之行為。

在劉家菱的聲明發布後，高國強又再度反擊稱「5月21日談判當天，劉小姐妳承認妳的所作所為，現在又搞這一齣，擺明就是要搞事」。陳怡雯也發布限時動態說，「我先生的聲明內容均為不實嗎？」，從曬出的截圖可見劉家菱曾稱陳怡雯是第三者，陳怡雯因此質疑劉家菱，「在球隊管理層了解此事之後，你已承認皆是你的作為，卻不願意道歉」。

高國豪疑砲轟二嫂：管好妳那張臭嘴

去年9月高國豪再度於Threads發文怒嗆，「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳！臉皮真的有夠厚，還可以講得一副頭頭是道，完全搞不清楚狀況」、「管好妳那張臭嘴很難嗎」等語，雖然未指名道姓，但外界猜測指的是高國豪的二嫂劉家菱，事後高國豪已將貼文刪除。

對此，劉家菱也反擊表示，「被高國豪老婆網路攻擊長達1年」，還爆料說，「某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了嗎？還是忘了車子被老婆打爆小時鐘後，用新台幣受教訓的滋味？」，還說「哥的女友你哪位沒約過？」最後曬出一張截圖，畫面中高國豪說「妳好好上班，等等跑去妳家混」等語，雙方各執一詞，讓外界霧裡看花。最終高國豪跟妻子發出聯合聲明道歉，表示私事不該打擾社會大眾，影響球團、球賽，並強調未來將不再做出回應。

高國豪爆兄弟互毆 攻城獅：球隊不會發表意見

原以為事件會就此落幕，但去年12月高國豪跟2名哥哥在宜蘭蘇澳鎮的某間餐廳，因故爆發肢體衝突，高勝文、高國強作勢要毆打高國豪，戴姓表哥上前勸阻，但三兄弟仍不聽勸在路上扭打，事發影片長達3分多鐘。

事後3人互相提告傷害、恐嚇罪，案件在在今年9月偵結，3人皆遭到起訴，案件將在近日宣判。對此，攻城獅球團表示，高國豪私領域將自行處理，案件將進入司法程序，球隊不會發表意見，但高國豪目前尚未回應。



