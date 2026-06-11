爆私約張立東硬蹭胡瓜！籃籃驚吐「每週三都有陰影」現身全說了

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊女神籃籃近期風波不斷，繼日前被爆出大頭症、耍大牌及將綜藝天王胡瓜當「工具人」後，雖已澄清且獲胡瓜力挺，又遭週刊爆料指她3月前往日本觀賞WBC世界棒球經典賽期間，私約張立東硬蹭胡瓜的飯局與門票，兩人關係再度引發外界揣測。

今日籃籃與李多慧一同出席「OLIVEYOUNG四大自有品牌進駐康是美」記者會，首度面對媒體直球回應。談及接二連三的爆料，籃籃神色無奈，苦笑透露自己甚至留下了心理陰影：「每個禮拜三起來會先google一下自己的名字，沒有想到會發生，發生了就自己去處理好，儘量把抗壓能力在培養的好一點，不要影響到自己的心情。」

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籃籃遭連環爆料，驚吐週三都有陰影。(記者陳奕全攝)

由於爆料內容頗具細節，外界不免猜測是否為身邊熟人所為。籃籃不願去多想，「以後多多注意，把事情做好。」至於與胡瓜、張立東的關係是否因此變得尷尬？籃籃則大方回應，三人昨天才剛一起錄完影：「完全不會，剛錄影完，一切都是很正常的。」

外界最關注的感情現況，籃籃也給出了明確答案。她表示自己其實已經單身蠻久了，「一直以來都覺得可以專心在工作上，小時候有想過30幾歲要結婚，目前還沒有太多顧到這些事情。」 當被問到在演藝圈找另一半是否比較困難時，她則認為要看個人：「工作夥伴會當成很好的家人朋友，不太會去衍生出來，儘量多出國走走看看，有認識對象但都沒有發展什麼。」

籃籃(右)與李多慧(左)一同出席美妝記者會闢謠。(記者陳奕全攝)

而談到緋聞對象張立東，籃籃讚對方個性好，「之前在節目上有過CP，他是很棒的人，就是以朋友的身分去相處。」 媒體追問張立東是否不是她的菜？籃籃再度發出好人卡：「他個性很好，是一個很棒的人，相處起來可能也太忙了，現在就專心在工作上。」 她也解釋，兩人私底下會碰面純粹是因為共同朋友很多，「有時候去吃飯可能就會遇到他」，僅此而已。

至於林襄與馬傑森傳地下戀，籃籃表示很多事情都是看新聞才知道，「我覺得她快樂就好，不管怎麼樣我都希望她開心快樂。」

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