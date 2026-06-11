爆私約張立東、蹭飯胡瓜！籃籃首露面認有陰影 真實互動全說了

籃籃遭接連爆料首度露面。（圖／東森娛樂）





啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）日前先是被爆出在日本東京觀賞世界棒球經典賽期間把胡瓜當工具人蹭飯蹭票，接著又與張立東被指假巧遇、真私遊，相關爆料層出不窮。對此，籃籃今（11）日與李多慧出席美妝品牌活動，談及此事也再度回應了，坦言爆料內容很細節，但不願意去多想，「以後多多注意，把事情做好」。

籃籃遭連環爆料 揭與胡瓜、張立東真實互動

籃籃上週被指與曾是螢幕CP的張立東在東京假巧遇、真私遊，她坦言看到消息非常錯愕，痛批對方看圖說故事，「沒有經過我這邊的查證，自己看到覺得不可置信，怎麼會有這樣子的消息，希望之後不要再做這樣的事。」籃籃也強調，她與張立東是在散場時才遇見，兩人完全是巧遇，對於爆料深感無奈，但沒有特別私訊對方。

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籃籃與李多慧出席美妝品牌活動。（圖／東森娛樂）

籃籃與李多慧出席美妝品牌活動。（圖／東森娛樂）

被問及面對接連幾週的爆料，心情是否感到困擾，籃籃坦言：「每個禮拜二、三起床都會先google一下自己的名字，沒有想到會發生這些事 ，發生了就自己去處理好。」也希望能藉此培養自己的抗壓能力，不要影響到心情。至於是否因此與胡瓜、張立東產生尷尬，她則直言：「完全不會，昨天剛錄影完，一切都是很正常的。」

籃籃認單身多年 形容張立東「是很棒的人」

談及感情狀態，籃籃坦言已單身多年，一直以來都希望能將重心放在工作上，雖然小時候曾想過要在30歲結婚，但目前沒有這方面的想法，被問及張立東是否在考慮範圍，她則笑說之前在節目上曾當過CP，「他是很棒的人，就是以朋友的身分去相處」，至於對方是否會私下邀約，她透露雙方共同朋友很多，很容易在好友聚餐時碰見，目前希望專心於工作上。

被問及在演藝圈交另一半是否比較困難，籃籃認為每個人都有不同看法，「工作夥伴會當成很好的家人朋友，不太會去衍生出來」，即便有認識對象也沒有後續發展，笑說「會盡量多出國走走看看」。面對好友林襄近期疑似與馬傑森轉地下情，她也坦言：「不管怎麼樣我覺得她快樂就好，我都希望她開心快樂。」

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