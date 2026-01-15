爆私訊已婚富商！混血女模不忍提告了 再揭爆料者身分

混血女模趙文安。（圖／翻攝自IG@wenanchao）





混血女模趙文安於昨（14）日遭到週刊爆料，頻繁勾搭已婚富商，還不斷私訊「你想玩嗎？」、「可以幫你」等曖昧訊息，東窗事發後才向正宮道歉，也成為「名媛公敵」。對此，趙文安火速否認，同時也揭曉爆料者的身分，以及相關媒體捕風捉影，她都不排除會進行提告。

據《鏡週刊》報導，趙文安專門鎖定名媛圈內那些已婚或有穩定關係的富商，受害者不僅是泛泛之交的貴婦，甚至連身邊的閨密也無一倖免。醜聞曝光後，她曾向貴婦正宮發送訊息求饒。她解釋自己因家庭與前段感情出現問題，導致身心狀態低落，才不慎說出逾越分寸的話語。她在訊息中表示歉意，並保證會「盡量讓狀態回復成正常」。

爆料者身分曝光 趙文安怒提告

不過，趙文安也火速透過律師發出聲明，否認介入他人婚姻。根據《中時新聞網》報導，趙文安表示，這名爆料者並非是一名貴婦，而是手搖店老闆兼模特兒演員。爆料者的富商男友在初識趙文安時，就表示爆料者女友曾向他提出「玩10年換1套信義區房子」的條件。

富商不僅在訊息中澄清自己與爆料者並無婚姻關係，2人的關係是開放式的，他也多次主動私訊趙文安，傳達曖昧訊息。種種行徑顯示，這與週刊所稱「男方謹守本分」的描述截然不同。

對話紀錄遭刻意剪接？

此外，趙文安也質疑爆料者提供給《鏡週刊》的聊天紀錄，直言對話內容遭大幅更動，甚至有刻意剪接的嫌疑。她強調，這些行為已嚴重影響她的聲譽，她也沒有「介入他人婚姻」，同時聲明已保留所有證據，不排除對爆料者及相關媒體採取法律行動。



