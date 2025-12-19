爆秘戀啦啦隊女神！派翠克昔被拍到「夜進香閨」全招了 真實關係曝

記者蔡維歆／台北報導

本週由鮮肉導遊派翠克，帶領苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵四大女神前進香港，沒想到派翠克一登場，竟讓姊姊們大喊「退貨」！來到香港公開鮮肉導遊為派翠克時，四位姊姊立刻崩潰，曾莞婷甚至放話：「不是給他機票，就是給我機票離開！」花花更直接把派翠克推開大喊：「我們真的沒有發你來！」周曉涵也補槍質疑：「你是不是走錯棚，來錯節目？」

本週前進香港，鮮肉導遊派翠克，帶領苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵，暢遊香港！（圖／東森綜合台提供）

面對姊姊們的連番嫌棄，派翠克無奈卻信誓旦旦地保證：「這次的香港行程我有參與前期規劃，保證讓你們開開心心。」卻遭花花秒回：「但我看到你就不開心啊！」苗可麗更補上一刀：「那有比你好吃的鮮肉嗎？因為你不能吃！」曾莞婷更真心表示，若後續行程配對抽到他真的會生氣，讓派翠克只好委屈求全：「不用到生氣啦，這趟你們要我幹嘛就幹嘛！」

此外，眾人在車上聊到製作組很認真完成明星們的願望清單，卻只差沒有「好的小鮮肉」，派翠克立刻回：「這一集你們總算如願了。」卻換來全車沈默，讓他尷尬直呼要跳車。花花見狀趁機暗示：「你怎麼能跳車，你女友怎麼辦？」苗可麗立刻接球逼問：「女朋友名字是其中一種水果嗎？」讓先前曾跟啦啦隊女神檸檬傳緋聞、被拍到夜進她香閨的派翠克趕緊否認稱只是朋友，並轉移話題說自己比較喜歡姊姊類型的，沒想到苗可麗幽默回覆：「我很忙的喔！」機智反應笑翻《驚奇旅明星》全場。

