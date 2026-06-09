爆秘戀徐至琦！郭鑫首鬆口「揭兩人真實關係」 認了：她一直是我的女神

記者王培驊／台北報導

郭鑫回應與徐至琦傳出戀情，坦言看到內容後有些無奈。（圖／記者王培驊攝影）

郭鑫近日遭爆與徐至琦私下約會、互動密切，女方日前出席活動時坦言仍在認識階段，並鬆口表示「對方有主動」，讓緋聞持續延燒。對此，郭鑫9日出席電影《腎上腺母侵》首映會時首度回應相關傳聞。面對媒體追問，郭鑫坦言自己是在車上看到相關新聞報導，看到內容後多少有些無奈，也擔心外界過度關注會對女方造成影響。

他表示：「我跟她認識很久了，她一直都是我的女神。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，因此不希望焦點落在女方身上，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再針對相關話題多做回應，希望大家把焦點放回電影本身。

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另外，郭鑫在《腎上腺母侵》中飾演充滿壓迫感的角色，為了讓自己進入角色狀態，開拍前特別進行長達一個月的「飲食訓練」，每天幾乎只吃相同食物。他透露，那段時間主要靠滷肉飯與排骨便當度日，原本以為是件簡單的事，沒想到連續吃同樣食物竟讓人產生莫名壓力，而那股壓抑感也逐漸幫助他貼近角色心境。

同片演員田麗則為角色進行身材管理，每天以沙拉為主食，早上還固定跑步。來自日本的南果步則分享首次在台灣拍戲的經驗，坦言最不習慣的是無法精準掌握拍攝時間，因此經常得長時間待在片場、隨時保持備戰狀態，雖然過程緊繃，卻也意外幫助她更融入角色。

南果步這次飾演媽媽桑角色，戲份雖不算多，但她為此做了不少功課，不斷思考角色為何能將人命看得如此輕忽，甚至笑說如果李㼈飾演的是變態，那自己的角色更像是「魔女」。她也透露特別邀請了20多位在台灣認識多年的好友到場觀賞首映，其中還包括圓山大飯店董事長等老朋友。

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