爆移植僧人心臟「李連杰穿人造皮」被抓包！公開不老祕訣真面目超震撼

娛樂中心／巫旻璇報導

「于朦朧案」延燒期間，一名因車禍過世的少林武僧秋風傳出涉入「器官移植」爭議，更有謠言指稱「功夫皇帝」李連杰接受了該名武僧的心臟，引發議論。李連杰先前拍影片澄清，如今他再度更新動態，不僅曝光熱舞片段展現良好精神，也親自談起保持年輕、自在心態的方式。

李連杰分享保持年輕的秘訣。（圖／翻攝自微博）





影片中，李連杰穿著輕鬆，隨著節奏擺動手腳，步伐輕快、動作利落，時而抬手、轉身，神情放鬆、臉上保持微笑，看起來狀態極佳、氣色相當好，完全看不出先前被指「病重」的模樣。此外，他也錄下長段談話，分享「保持年輕」的祕訣。他坦言，過去設定很多具體目標和任務，像是為公益、基金會要達成多少金額、達到哪些成果，這些強烈的目的性讓自己壓力大、容易糾結，「那個狀態會內耗，腦力的內耗比體力勞動多很多。」

李連杰赤裸上身拍片，來證明自己胸口沒有手術痕跡。（圖／翻攝自微博）





李連杰表示，人心很容易被困住，「不想想這件事，但腦子一直想」，原因就是對「心」的訓練不夠。他透露，過去七八年外界以為他「病了、要死了」，其實在家反而很快樂、很自在，常跟自己的心對話、跟太太孩子一起玩，練習和自己相處、讓心不要被念頭牽著走。他說，現在重回工作，只是想把這些方法分享給更多人，「怎麼讓心進入自在和自由」，但也強調自由不等於永遠無礙，「大部分時間自由，偶爾也會卡住」李連杰強調，沒有強烈目標時，做事純粹是出於分享，展現看淡起落、享受當下的人生態度。





李連杰曬出熱舞片。（圖／翻攝自微博）





事實上，李連杰日前公開現身泳池裸上身的畫面，鏡頭刻意聚焦他的胸腹部位、手臂與身軀，展示皮膚光滑無疤，強調自己根本沒做過換心手術。然而影片一出，質疑聲浪反更劇烈。有人指出，長期拍武打戲的動作演員通常會留下舊傷痕，「身體乾乾淨淨太不合理」。另有網友放大畫面發現，他腋下光滑無毛，被質疑「成年男性怎麼可能一根腋毛都沒有？」甚至有網友指出，李連杰的手臂有貼人工皮膚的痕跡，懷疑他是否「穿了人造皮」才敢露面。













原文出處：爆移植僧人心臟「李連杰穿人造皮」被抓包！本人公開「不老祕訣」回春真面目超震撼

