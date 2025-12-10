爆立委要求助理撤簽連署 鍾佳濱直言：民進黨團不存在這問題

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院近期因「助理費除罪化」修法爭議再度引爆政治攻防，更傳出部分立委要求助理撤簽連署，引發外界質疑。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10）日表示，討論助理費問題不能以「為特定人士脫罪」為前提，而應回到制度本質，建立完整、透明、可長可久的公費助理任用制度，才是正辦。

民進黨立院黨團今日針對時事輿論，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

他首先指出，所謂的除罪化之所以成立，是因為「原本就有罪責、原本就有刑名」。因此不論是修刑法、立法院組織法或其他法律，都不能忽略《貪污治罪條例》與相關刑法規範的存在。

鍾佳濱強調，修法不能成為免除個人過往行為責任的工具，問題的核心在於公費助理本質上是「接受國家資源，由立法院聘僱，協助立委履行職務的重要人員」，因此制度本身必須法制化與透明化，才不會讓費用支用年年衍生司法爭議。

他也直言，「為特定人而量身訂製的修法，我們不以為然。」更質疑外界所稱的「除罪化設計」是否真能在司法實務中溯及既往，對涉案者產生免責效果。相較於爭執除罪化本身，他認為更重要的是「如何建立一個良好的公費助理制度，讓立法院能有效問政」。

鍾佳濱提到，明日立法院司法及法制委員會安排審查《公費助理任用條例》，以回到制度面處理問題。他並強調，民進黨團不存在「助理撤簽」的問題，反而看到助理工會即將於週五向立法院長韓國瑜提出訴求。他表示，國會助理爭取自身工作權益本就合理，也應受到支持。

他最後呼籲韓國瑜院長，面對助理制度改革應秉持制度化精神，不應重演過去遇到立法院違法亂政時「起來不處理」的情況。他強調，韓院長應不只在助理制度上堅持體制化，也應在立法院其他面向貫徹「合法、合憲」的應有作為。

