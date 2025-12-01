爆竹店爆炸釀3傷 疑業者控遭官欺壓「自爆」

一間爆竹煙火專賣店突然起火燃燒。（圖／翻攝自＠新京報微博）





湖南郴州30號上午發生大爆炸！一間爆竹煙火專賣店突然起火燃燒，火勢迅速點燃店內大量庫存，冒出熊熊火光，甚至突然傳出巨大爆炸聲響，店門口一輛轎車瞬間被炸飛，導致至少3人受傷，周遭民宅都被波及。

民眾拍下爆竹猛烈燃燒，不斷發出爆裂聲還伴隨熊熊火光和濃煙，突然一聲巨大爆炸聲響，嚇得目擊民眾鏡頭劇烈搖晃手機都差點噴飛。

事發30號上午七點多，週日早晨湖南郴州市一家爆竹煙火店突然起火燃燒，火勢點燃店內所有爆竹庫存結果引發大爆炸，門口一輛轎車瞬間被炸飛，同時波及到附近大樓門窗震碎天花板都掉落，現場宛如戰後廢墟。

附近民眾透露這間爆竹煙火店是一棟4層樓民宅，在爆炸過後幾乎被夷為平地，由於周遭還有許多社區大樓民眾都嚇壞了，這場爆炸也導致3人受傷送醫，初步調查疑似是爆竹業者彭老闆自己點火抗議。

當地民眾：「有人說他是進了，有1千多萬（人民幣）元的貨，準備是過年賣的，那個經營許可證還在提交，提交了很多次，然後一直卡住放不下來。」

彭老闆發文指控自己遭到當地官員長期索賄欺壓，點火引燃表達不滿，還企圖輕生，不過已送醫救治，但因年關將近店內有大量煙火、爆竹存貨，如果無法順利販售也造成龐大經濟壓力，有民眾分析彭老闆是用生命表達對當地官員的抗議，不過私自囤貨，又在密集的住宅區點燃爆竹，傷及無辜民眾，也影響周遭住戶，官方已經展開調查。

