爆笑誤會！薔薔被當成柬埔寨斷腿女 她崩潰回應：救也太慢

薔薔近日遭網友誤認為柬埔寨受傷女網紅，親拍影片澄清誤會。（圖／翻攝自IG，chialing_maze、微博）

大陸一名20歲網紅Umi日前驚傳被男友騙至柬埔寨後重傷流浪街頭，引發廣泛關注。然而，事件爆出後，網路上竟有網友戲稱這名女子與台灣女星薔薔相似，甚至誤認其為當事人。對此，薔薔今（10）日特地拍攝影片澄清，直言「根本不是我好嗎」，對於這場無妄之災感到相當錯愕。

薔薔無奈回應外界誤解，強調：那根本不是我！（圖／翻攝自IG，chialing_maze）

薔薔表示，可能因為過去曾赴柬埔寨拍攝影片，導致部分網友產生誤會。她透露，得知消息後透過熟人調查該女子背景，發現對方原為當地一處名為「西港王府」的娛樂場所員工。薔薔也說，為了釐清真相，甚至還請求搜救團隊前往協助尋人。

據她進一步了解，這名女網紅疑似在失業後精神狀況不穩，長期濫用毒品導致身心崩潰，最終才釀成目前悲劇。雖然一開始是烏龍事件，但薔薔仍不忘表達關心，「希望她能早日康復」，也再次強調：「真的跟我一點關係都沒有。」

大陸一名20歲網紅Umi日前驚傳被男友騙至柬埔寨後重傷流浪街頭，引發廣泛關注。（圖／翻攝自微博）

除了受到網友誤認，薔薔也提到，有多位自稱「江湖兄弟」的朋友看到消息後紛紛傳訊給她，緊張詢問是否真的在柬埔寨出事，甚至還有人打算「飛過去救人」。對此她哭笑不得地吐槽：「現在救也太慢了吧，超爛的！」最後，薔薔以半開玩笑語氣提醒所有粉絲和關心她的朋友：「拜託大家睜大眼睛確認清楚，那位柬埔寨的斷腿女子，真的不是我！」

