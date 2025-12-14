爆米花也救不了？他納悶「誰還會走進電影院看片」 兩派網友吵翻

生活中心／李紹宏報導

你還記得上次買票走進電影院，是什麼時候嗎？現今行動串流發達，不少人選擇在網路上看電影，就有網友感嘆，多年前如果有強檔好戲，假日就會去電影院看電影。如今物事人非，很久沒走進電影院了，因此好奇「各位還有人常去電影院看電影的嗎？」文章一出，引發熱議。

有網友好奇「現在還有人會走進電影院看電影嗎」，引來兩派論戰。（示意圖／PIXABAY）

這名網友在PTT上表示，以前如果電影院有好片，假日都會常去電影院，但不知從什麼時候開始，看電影已經不是假日常見行程，也說已經二、三年沒去電影院看電影了，「想想在電影院看電影一邊吃爆米花，遇到有趣的電影情節時，觀眾們還會一齊發出哄堂笑聲，實在還頗愉快且有趣的」，也好奇現在20多歲的年輕人還去電影院看電影嗎？假日電影院票房如何？

對此，底下兩派網友吵翻，有人認為現在網路發達，不一定要走進電影院，「現在電視的電影廣告是不是變少了？」、「上一次進電影院已經是15年前的事了」、「在家看舒服多了 觀影品質又不會被別人干擾」、「最後一次是看，致命清算（下）」、「超久沒去，很討厭被擋到或有人說話很吵」、「疫情過後影響很大」。

不過也有許多人認為，有些電影就是要在電影院看，才會有感覺，「斷背山在電影院看，跟電視看（比較），情感會打折」、「恐怖片一定要大銀幕啊」、「侏羅紀要去電影院看，才有大隻感覺」、「剛剛帶小朋友去電影院看呢，他們很愛」、「熱門大片還是會去啊」。

