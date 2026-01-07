爆米香親贈幼兒園 黃健忠肯定師傅巧手成為文化教育活教材 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】爆米香的香氣，在今（7）日飄進了馬公市立幼兒園東衛分班的教室。澎湖地方職人方孟敏師傅親自將新鮮現做的爆米香送到校園中，與孩童們一同分享這份源自土地的甜蜜心意。馬公市長黃健忠亦親臨現場，感謝方師傅將善念化作行動，讓孩子們透過一口傳統滋味，認識在地文化、體會人情溫度。

方孟敏，人稱「米香阿伯」，長年走村串巷販售自製爆米香，以純手工與堅持古法著稱。他此次特別抽空製作米香，無償贈與幼兒園，展現了在地職人對下一代的疼惜與社會責任感。市長黃健忠表示，在孩子們的成長路上，這樣的行動不只是分享點心，更是深具教育意義的身教教材。孩子們透過這份米香，學會的不只是感恩，還有對家鄉的認同。

市長黃健忠感謝方師傅將善念化作行動，讓孩子們透過一口傳統滋味，認識在地文化、體會人情溫度。(圖/馬公市公所提供)

馬公市長黃健忠表示，傳統爆米香不僅是味蕾的記憶，更是文化傳承的實踐。黃市長也強調，馬市幼致力於推動在地文化教育，將持續透過公私協力，讓更多優質的本土資源走入校園。

此次方師傅的分享，僅是系列行動的起點。他將陸續前往市立幼兒園園本部與澎南分班，續以爆米香作為媒介，串起人與人之間的善意連結，也讓更多孩子從中體會「分享，是一種溫暖的力量」。

