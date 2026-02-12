爆粗口嗆賴清德遭起訴 前白委：有錯就認、絕不迴避

針對去年以粗口飆罵賴清德總統遭北檢提起公訴一事，民眾黨前不分區立委林國成表示，身為政治人物，對自身言行負完全責任，有錯就認，絕不迴避。（本報資料照片）

民眾黨前不分區立委林國成在114年7月20日由黨舉辦的「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」活動時，手持麥克風以粗口飆罵賴清德總統，遭賴總統事後提出告訴，北檢也認定故意公然貶損名聲，因此對林提起公訴。對此林國成12日表示，身為政治人物，對自身言行負完全責任，有錯就認，絕不迴避。

回顧事發案件，民眾黨去年7月20日舉辦「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，過程並透過YouTube頻道「民眾之聲」全程直播。而時任民眾黨不分區立委林國成在致詞時情緒激動，拿著麥克風高喊：「跟賴清德賴說，我咧幹～你娘啦，忍無可忍」、「賴做三Ｘ總統」等，引發各界討論。

廣告 廣告

林國成雖然當晚就在臉書上道歉，並道歉表示「為社會帶來不好的示範，的確不妥，有錯就要認」，稱自己因情緒失控失言，賴清德仍依法提出告訴。

北檢今日偵結，確認林國成貶損告訴人人格及社會評價，且林國成所言並非其口頭禪，也非屬文學、藝術表現，在多人共見共聞的狀況下，故意公然貶損賴清德名聲。認定林國成言語已於踰越一般人可合理忍受範圍，依法提起公訴。

林國成今回應表示，身為政治人物，對自身言行負完全責任，針對去年7月他為社會帶來不好的示範，當時事發後便有表示的確不妥，有錯就認，絕不迴避。在此再次為本人言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意。

林國成強調，未來他本人將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。更期望為政者面對人民的聲音，除了追究用字遣詞外是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難。

民眾黨則表示，尊重賴總統法律上之權利，但林國成在事發當時，已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。未來台灣民眾黨全體公職人員將持續精進，並為全民衝鋒陷陣，不負所託。

【看原文連結】