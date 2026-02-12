爆粗口辱罵賴總統 林國成被依公然侮辱罪起訴

（中央社記者林長順台北12日電）台灣民眾黨去年7月間在民進黨部前舉辦集會活動，時任民眾黨立委林國成涉嫌爆粗口辱罵總統賴清德，賴總統提起告訴。台北地檢署今天依刑法公然侮辱罪起訴林國成，並請法院從重量刑。

民眾黨於去年7月20日下午在台北市民進黨中央黨部前舉辦「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」公開集會活動，並透過網路頻道進行直播。時任民眾黨不分區立法委員的林國成在台上致詞時，多次出言辱罵賴總統，期間5度出現罵出三字經的言論。

林國成當天晚間則在臉書以「為情緒失控失言道歉」為題發文表示，他要向大家說一聲抱歉，在公開場合下情緒失控，為社會帶來不好的示範的確不妥，有錯就要認。賴總統認為，林國成的言詞足以貶損他的人格尊嚴及社會評價，因此提起刑事告訴。

檢方認為，林國成於公開場合中，透過網路直播以粗鄙言詞辱罵賴總統，導致貶損賴總統個人人格及社會評價，縱然對公共事務的立場有所不同，但林國成的言詞顯然是恣意謾罵，觀諸言論的前後文，顯非林國成的口頭禪，因此依刑法公然侮辱罪起訴林國成。

檢方表示，林國成於行為時擔任立法委員，卻未思針對議題進行理性溝通或辯論，只因與賴總統政治立場對立，即率爾於罷免活動的造勢場合，多次出言辱罵身為國家元首的賴總統，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，且犯後猶飾詞否認，難認有所悔悟，建請法院對林國成從重量刑，以示懲儆。（編輯：張銘坤）1150212