爆粿王裸擁照流出！網好奇「外遇留證據心理」 狠批：看低男方
藝人范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）婚變傳出後，日前直接爆出妻子婚內出軌共同好友王子（邱勝翊），據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，取得粿粿與王子「裸體相擁」的大尺度照片，資深媒體人巫嘉芬也公開網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片引熱議，而有部分網友也提出疑問，好奇「都偷吃了為什麼還要拍照留證據？」
據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，取得包含文字訊息、影片、照片等鐵證，甚至還有粿粿與王子「裸體相擁」的大尺度照片，不過對於「裸體相擁」，徵信社執行長謝智博也在社群平台澄清為不實消息，「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜。」
網友也在Dcard論壇好奇以「為什麼出軌的人總喜歡拍照留下證據」為題發文，指出Apple帳號適用於iPhone跟iPad，加上iCloyd雲端會自動同步，不解為什麼要拍照留證據，好奇他們在偷情時候都不會想到風險和過去層出不窮的抓包案例，一般而言做壞事都會講證據毀滅，但為什麼出軌反而還要留下證據。
對此，引發了網友在留言區熱烈討論，「在網路上都這樣了，可能沒在怕吧」、「由此可知她看低男方很久了，覺得他會永遠寵著她、不會提防她」、「通常做壞事又喜歡留下痕跡的人對自己相當自豪，認為不會被抓到，自己很聰明，其他人都是笨蛋，跟那些連續殺人魔喜歡搜集戰利品甚至挑戰警方一樣的心態吧。」
另外，還有網友站在外遇者角度來看這個行為，「因為只是短暫的擁有，只能留下照片思念」、「知道總有一天會失去，能抓住多少抓多少」、「互留把柄自我保護，然後東窗事發才能拖你下水，免得你撇得一乾二淨死無對證。」
