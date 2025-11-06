爆粿粿是「家寧翻版」！網紅嗆：一毛沒給范姜 結果被反噴

粿粿（江瑋琳）近期遭老公范姜彥豐踢爆和男星王子搞不倫，風波持續延燒，一名網紅「玉米泉哥」稱要公布第一手關於粿粿的「獨家炸裂大瓜」，貼文曝光以後，反遭網友們狂酸是在騙流量。

女星粿粿近期遭老公范姜彥豐踢爆和男星王子搞不倫 。（圖／翻攝自粿粿IG）

「玉米泉哥」在社群平台Threads上發文寫下，「獨家爆料 ! 家寧翻版是真的，粿粿也不遜色， 嘴再硬都一樣。要告？要對線？要找人？ 隨便，我本來就爛命一條，你們最好準備好。」他指出，當初粿粿跟范姜一起工作時都說得天花亂墜， 「會幫忙處理通告、會把薪水算好、工作室透明、連37元都會記帳。」 沒錯，的確都有記帳。 但有沒有給，那就是另一回事了。

「玉米泉哥」表示，「范姜的錢工作室都拖著沒給! 薪水？通告費？別鬧了，那根本沒影。 粿粿的工作室一毛都沒給！ 數十萬就這樣到現在都沒下落。」直言外面演給大家看的是「恩愛夫妻、雙燕同飛」。 「結果真正起飛的只有我們粿粿公主， 飛得漂亮、飛得乾淨、飛得不提任何欠款的那種。」文末直言，粿粿還要演什麼「我很有錢我都在養范姜」這種台詞，「拜託，當初如果范姜家底不夠硬，你會嫁？ 別裝清高，大家都不是第一天做人。」

不過自稱公布「獨家大瓜」的貼文曝光後，引發網友反彈，不少人留言怒批，「比起粿粿范姜我覺得你比較像詐騙」、「這叫獨家爆料！？ 我看起來像是要來看你發表讀書心得的嗎？」、「大家退追蹤不要給他流量，根本騙流量」、「瓜在哪？騙追蹤？雞排發了我們就當沒事」、「下班期待要來看，結果是這樣…」、「這種料還值得放到10點？」、「哇，準備這種爛炸的東西，真別浪費人家時間欸」。

