爆紅二手潮玩Labubu大跌價 公司股價一年跌幅逾4成

（中央社記者張淑伶上海1日電）這兩年爆紅的中國潮玩製造商「泡泡瑪特」，其二手玩具Labubu近日遭到五折甩賣的話題成為網路熱搜，該公司股價在2025年內也累計下跌44.8%。

新民晚報整理陸媒12月報導指出，原價人民幣594元（約新台幣2614元）一盒的Labubu坐坐派對搪膠毛絨系列，二手平台的均價已經從1478元，回落到632元左右。部分原價99元的款式，甚至已經跌破原價，最低只賣82元。

報導說，在多個二手平台，Labubu的掛牌數量明顯增多，但成交價格卻在同步下移。一些折扣連鎖門店裡，曾經需要搶的盲盒，被擺在最顯眼的位置，貼上了限時特惠的標籤。在海外電商平台上，過去需要排隊預約的熱門款式，如今頁面顯示有貨。

澎湃新聞引述潮玩行業人士說，為打擊黃牛，泡泡瑪特大規模補貨，此後相應產品二手市場價格回調明顯，本意是抑制非理性溢價。

他認為，IP關注度回落、趨於平穩屬正常，譬如今天大家不會大規模討論米老鼠，但這個IP的價值依然非常大。泡泡瑪特的考驗在於能否將Labubu這個IP長久健康地運營下去。

財聯社報導，大量補貨的背後是毛絨品類產能的提升。泡泡瑪特方面在2025年中期業績發布會上表示，8月份毛絨玩具產能約3000萬件，與去年同期及今年第一季相比有10倍以上的增幅，預計今年12月份毛絨玩具交付能力將達到單月5000萬件。

今年以來，隨著Labubu變成話題產品，泡泡瑪特的全球影響力逐漸增強，公司股價在8月底達到港幣339.8元（約新台幣1359元）的高點。之後，IP（指原創角色形象）熱度的快速退潮引發投資者擔憂，股價開始回調，2025年12月31日收盤價為港幣187.7元，較高點累計下跌約44.8%。（編輯：周慧盈）1150101