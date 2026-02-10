爆紅後出事！金宣虎捲逃稅風波「暴瘦一大圈」被拍 最新近況曝光

記者林汝珊／台北報導

金宣虎憑《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅。（圖／Netflix提供）

韓國男神金宣虎近期憑藉Netflix話題熱劇《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅，沒想到近日卻捲入逃漏稅爭議，開設「一人公司」避稅。對此，稍早金宣虎透過公司道歉，坦言未充分理解法人運營的情況下而犯錯。而他最新近況曝光，明顯消瘦的模樣引起熱議。

金宣虎近期排練話劇，被發現消瘦一圈。（圖／翻攝自IG）

金宣虎將出演話劇《秘密通道：INTERVAL》，正緊鑼密鼓排練中，製作單位也透過社群平台公開演員們的排練照片。照片中，金宣虎休閒造型，臉部明顯消瘦，狀態引發關注，讓外界推測與近日爆發的逃稅爭議有關。值得一提的是，儘管遭受爭議，金宣虎話劇出演場次全數售罄，人氣依舊相當高。

金宣虎所屬經紀公司Fantagio針對爭議，日前發表官方立場：「為了修正當時因不熟悉法人經營所造成問題而採取的預防性措施，已全數返還過去法人信用卡使用紀錄、家屬薪資及法人車輛。透過該法人過去結算的相關金額，除原先已繳納的法人稅外，也已追加補繳個人所得稅。目前正進行法人歇業程序，相關行政流程即將完成。」

