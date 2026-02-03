爆紅曼谷甜點Woolloomooloo！不只泡芙小狗 還有點燈檯燈蛋糕

【看見泰國 VisionThai】最近討論度最高的曼谷甜點店非Woolloomooloo莫屬！因為造型可愛的「泡芙小狗」跟「臘腸狗泡芙」，在社群引起廣大討論，這間店由韓國店主經營，不走傳統浮誇路線，而是以簡約白牆、藝術家具與極具生命力的創意甜點，快要2月14日情人節，在曼谷的朋友不訪買一個甜點跟好友、情人過個甜蜜的情人節！（延伸看：泰國必吃美食清單一次看）

泡芙小狗 萌到捨不得吃

Woolloomooloo的招牌泡芙小狗，以金黃酥脆的圓潤泡芙製作，內餡塞滿香草卡士達，是店內每日最快售罄的「人氣王」。此外這系列的延伸甜點臘腸狗泡芙，身型完美還原，搭配香草奶油並附上特製焦糖醬、草莓醬，從視覺到味覺都充滿驚喜。

曼谷甜點店Woolloomooloo的招牌泡芙小狗（來源：官方）

檯燈蛋糕 點亮儀式感的驚喜

除了讓人少女心噴發的狗狗系列，店內另一款「檯燈蛋糕」更是將甜點工藝推向了裝置藝術的境界。這款蛋糕打破了傳統裝飾邏輯，將蠟燭巧妙地隱藏在特製的「燈罩」造型之下，當火光點燃時，蛋糕頂端就像亮起了一盞溫柔的暖色檯燈。

曼谷甜點店Woolloomooloo的檯燈蛋糕不只精緻，甚至能夠點燈。（來源：官方）

這不僅僅是為了拍照打卡，更是店主想傳遞的一種「溫暖陪伴」。柔軟的蛋糕體與絲滑奶油交織，讓人在入口的瞬間，視覺與味覺同時獲得療癒。無論是慶生還是紀念日，這盞「可以吃的檯燈」無疑是2026年曼谷最具儀式感的甜點選擇。

曼谷甜點店Woolloomooloo甜點都非常好吃好拍（來源：官方）

Woolloomooloo不僅在甜點上大玩創意，更提供了一個寵物友善的環境，讓每一位來訪的食客都能在充滿藝術氣息的氛圍中，與毛孩一起享受慢步調的曼谷午後。

