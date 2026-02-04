爆紅短劇《女相師》藏洋蔥！43歲執行導演劉權友猝逝未能見證作品上線

記者林宜君／台北報導

一部短劇的爆紅背後，卻藏著創作者永遠無法見到自己作品的遺憾。觀眾在片尾方框裡的名字，不只是署名，而是一段早逝生命的悼念。大陸奇幻短劇《女相師》自上線以來迅速走紅，由孟娜、時康主演，講述女相師尋找12塊神力碎片的故事。作品上線僅第2天，收視熱度突8千多萬，但觀眾卻注意到片尾字幕中，導演劉權友的名字被特別加上方框，象徵哀悼。

大陸奇幻短劇《女相師》自上線以來迅速走紅，上線僅第2天，收視熱度突8千多萬。（圖／翻攝自網路）

據陸媒報導，劉權友於1月8日在青島因心肌梗塞猝逝，享年43歲。當時他擔任《女相師》執行導演，總導演為王亞。該劇早在2025年11月已殺青，但劉權友未能見到作品正式上線。為紀念他，王亞將其署名置於片尾首位，並附上照片致敬。劉權友早期以演員及劇組助理身份入行，後轉型為副導演，近年活躍於短劇圈，參與《逆命書》、《卦象迷局》等多部奇幻短劇，逐漸嶄露頭角。此次猝逝，也讓觀眾擔心《女相師》後續續集的製作是否會受到影響。

錢磊在社群發文悼念劉權友。（圖／翻攝自網路）

演員錢磊在社群發文悼念劉權友：「正是闖出成績的時候，老天爺給他生命按下了停止鍵。」女主角孟娜也留言哀悼：「感謝權友導演讓龍問心這個角色有了鮮活的模樣，光影長存，永遠銘記。」這部短劇的成功，不僅留下精彩的作品，也透過片尾方框裡的名字，提醒觀眾創作者的心血與熱情，即使無法親眼看到爆紅，也會永遠被記住。

