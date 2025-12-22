爆紅童星變流浪漢！36歲男星「淪落街頭」遭目擊 真實慘況流出

娛樂中心／綜合報導

美國男星泰勒蔡斯（Tylor Chase），過去憑藉熱門校園影集《耐德的校園生存指南》（Ned's Declassified School Survival Guide）成名，沒想到現年36歲的他卻驚傳成了流浪漢，如今他憔悴、頹廢的模樣在網路上遭瘋傳，引發大票網友震驚。

泰勒蔡斯外型暴瘦、衣著髒亂。（圖／翻攝自X）

綜合外媒報導，一名路人今年9月在街頭偶遇泰勒蔡斯，面對路人詢問他是否曾演出迪士尼頻道節目，泰勒蔡斯澄清自己是尼克兒童頻道演員，並主動表示自己曾參演影集《耐德的中學校園生存手冊》。影片中，泰勒蔡斯衣衫不整，整個人髒亂、不修邊幅，與過往形象判若兩人。

This is genuinely heartbreaking 💔



No one should end up like this pic.twitter.com/SVHHjWYIfi — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) December 21, 2025

影片一出，除了引發網友討論，泰勒蔡斯昔日搭檔丹尼爾柯提斯李（Daniel Curtis Lee）也坦言，起初他對於影片感到憤怒，不解為何要曝光正在受苦的泰勒蔡斯，但之後迎來的是深深的無力感，「我不知道自己還能做些什麼。」報導曝光後，有粉絲發起募款，希望能幫助泰勒蔡斯度過難關，不過泰勒蔡斯的母親婉拒外界的好意，表示兒子需要的是醫療救助。

