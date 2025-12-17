爆紅遊戲《逃離鴨科夫》Mod竟藏惡意程式碼！玩家怒轟「根本病毒」官方態度遭炎上
由中國獨立遊戲開發團隊 Team Soda 獲得 Bilibili 資金挹注開發的射擊遊戲《逃離鴨科夫》在 10 月 16 日之後就獲得了玩家們的普遍好評，都認為這是一款非常不錯的獨立遊戲。不過，最近《逃離鴨科夫》在 Steam 創意工坊中的其中一個 SCAV Mod 中竟被發現會讓被作者黑名單的玩家強制閃退遊戲，形同惡意攻擊，受影響的 Mod 多達 195 個，並且官方知道後與 Mod 創作者之間的對話截圖也遭流出引起中國玩家不滿，讓遊戲湧入許多負評。
整件事情的起因在於，《逃離鴨科夫》其中一個超高人氣的全隨機模式（SCAV） Mod 的作者 Rick 被發現，在自己的 Mod 中加入惡意程式碼，讓自己黑單的玩家無法順利啟動《逃離鴨科夫》，而是會直接閃退，明顯違反了 Steam 創意工坊的相關條款。而更讓人震驚的是，由於《逃離鴨科夫》的中國 Mod 社群習慣於將固定的 Mod 框架程式碼共享，讓大家能更方便開發 Mod，因此 Rick 的程式碼也被其他作者複製使用，影響範圍非常廣，多達 195 個 Mod 受到影響。
而這件事也驚動了《逃離鴨科夫》官方團隊，開發人員也與 Rick 取得聯繫，並且也承認他們自己內部測試時的確也會用 Rick 的 Mod 玩遊戲，後續經過討論後，Rick 也同意刪除這部分的程式碼，讓自己的 Mod 不再能夠讓玩家閃退。
不過，開發人員與 Rick 間的對話截圖卻被流出，反而讓《逃離鴨科夫》的 Steam 評價湧入許多負評，許多玩家都認為這是一次惡意攻擊行動，但官方的態度卻在「大事化小」，開發者這種攻擊行為只需要刪除程式碼就好，而不用負上進一步責任，也有人直言，《逃離鴨科夫》開發團隊這種做法會讓遊戲的 Mod 社群無法信賴，也直指這個 Mod「根本就是電腦病毒！」，認為這件事也代表只要有新的話，Mod 創作者真的就能輕鬆攻擊玩家，而官方竟然無所作為。
目前《逃離鴨科夫》官方已經正式對玩家們道歉，並且也表示這個 Mod 已經遭到封鎖。官方並保證，以後任何涉及攻擊玩家、惡意程式碼的檢舉他們都會在三個工作天內審查，並且馬上處理。
《逃離鴨科夫》開發團隊也重申，任何 Mod 開發都必須遵守相關規定，如果再有任何的 Mod 違規或者攻擊玩家，就會遭到永久封鎖。開發團隊也指出，他們一開始確實是希望最小化對社群的影響因此態度才相對和緩，但這個決定也模糊了他們對於惡意程式碼「零容忍」的底線，因此也對《逃離鴨科夫》玩家社群致上歉意。也因此，如果真的有必須下載 Mod 的需求，最好也要先做好重要資料與遊戲資料的備份，並且從值得信賴的來源進行下載。
