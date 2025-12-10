爆紅! 朴寶劍"私下行程"拍奇特老樹 地標秒被改"寶劍樹"

南部中心／陳家祥、陳姵妡 高雄報導

韓星朴寶劍，在AAA頒獎典禮中，一舉抱回5座大獎，成為全場焦點，而他在活動以外的"私下行程"，也掀起熱潮，原來他八月來高雄辦粉絲見面會時，就在中央公園拍過一棵外型如大章魚的老榕樹，這回他更帶著韓星惠利，一起來拍照留念，這棵樹地標也被網友改成"寶劍樹"，掀起一波打卡熱潮。





朴寶劍私下行程拍「這棵老樹 」 地標秒被改「寶劍樹」掀熱潮

韓星朴寶劍，在AAA頒獎典禮中，一舉抱回5座大獎，成為全場焦點。（圖／民視新聞）

韓星朴寶劍，在AAA頒獎典禮中，一舉抱回5座大獎，成為全場焦點，而他在活動以外的"私下行程"，也掀起熱潮。朴寶劍在官方IG分享照片，他換上一身輕便的橘色外套跟運動鞋，還跟女星惠利一起晨跑，兩人一同再訪粉絲口中的"寶劍樹"，更特別拍下俏皮合照。原來朴寶劍八月，來高雄舉辦粉絲見面會時，就曾來拍下這棵外型奇特的樹發文。當時朴寶劍來到中央公園慢跑時，看見這棵老榕樹，因為氣根不斷往外擴張，範圍廣大如八爪章魚般無限延伸，更常常有民眾在上面躺著休息，讓朴寶劍覺得很新奇，特別拍照記錄，粉絲從此稱其為「寶劍樹」。





朴寶劍帶著韓星惠利，到中央公園來慢跑。（圖／民視新聞）





粉絲：「（會想去拍照嗎）有可能吧，因為想說嗯明星有來過，一定也不錯明星才會來，但我覺得如果那些有在追星的人，可能就會對中央公園更有興趣。」粉絲：「蠻有創意的，就是可能大家都很喜歡朴寶劍，跟那個金城武樹一樣，粉絲的話應該是蠻喜歡的。」而這棵奇特的老樹，在地圖上的座標，也變成寶劍樹，還有不少粉絲分享，拿著朴寶劍小卡去朝聖的畫面，經過這次AAA盛會，再度讓這棵"寶劍樹"，掀起打卡熱潮。

