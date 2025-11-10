爆紅「減重針」傳缺貨波及真病人？ 食藥署公布供貨狀況 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

自費「減重針」近來爆紅，最新傳出有缺貨及控貨情形，受害的恐怕是真正需要藥品的糖尿病患。食藥署今（10）日出面澄清，針對網路近來傳出缺貨、控貨的「猛健樂」，食藥署已向藥商確認過，目前供應一切正常；另外，同樣傳出缺貨的降膽固醇藥品「樂脂益」，藥商一樣回覆目前供應正常。

針對近日有社群媒體貼文指稱「自費減重藥品及降血脂藥品有缺貨及控貨情事」，食藥署藥品組副組長林意筑上午出面澄清。

林意筑表示，其中，Tirzepatide成分注射筆「猛健樂」，屬於GLP-1藥品，核准適應症為「血糖控制及肥胖與過重之體重控制」。食藥署雖然在今年9月一度接獲許可證持有藥商台灣禮來股份有限公司通報，因市場需求增加，有2個劑量控貨供應，但該藥品在台灣一共有18張不同劑型的藥證，影響並不大。

林意筑說，食藥署隨即啟動追蹤，並於10月主動向台灣禮來公司再度確認，目前供應已恢復正常。

另外，同樣傳出有缺貨控貨情形的降膽固醇藥品，Inclisiran Sodium成分注射劑「樂脂益」，核准適應症則為「原發性高血脂症的輔助治療，以降低原發性高血脂症成人病人之低密度脂蛋白膽固醇」。

林意筑說，食藥署並未接獲「樂脂益」的短缺通報，食藥署也已與許可證持有藥商台灣諾華股份有限公司確認，目前供應正常。

林意筑強調，上述二款藥品均非必要藥品清單裡的品項。但食藥署仍要提醒民眾，減重應在專業醫師評估下進行，搭配均衡飲食與運動，方能安全且持續達成體重控制目標。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

