爆紅AI助理「龍蝦Clawdbot」玩諧音梗挨告！改名自嘲「脫殼」更完美

AI龍蝦Clawdbot諧音惡搞Claude挨告，急改名Moltbot自嘲脫殼。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] AI圈最近上演一齣「諧音梗玩出火」的慘劇！一款號稱「真正能做事」的爆紅AI龍蝦助理，因為原名「Clawdbot」發音惡搞大廠Anthropic旗下的Claude，結果玩笑開太大踢到鐵板。官方證實收到對方的商標警告壓力，決定正式改名為「Moltbot」(意即蛻皮)，以幽默態度化解這場法律糾紛。

雖然因為名字太像而被大廠「整治」，但開發團隊反應也很快，直接在X(原推特)上承認這就是來自Anthropic的法律壓力。他們甚至發揮幽默感自嘲，說這就像龍蝦成長必經的過程，「靈魂沒變，只是換個殼罷了」。雖然被迫改名Moltbot，團隊更表示，新名字Molt(蛻皮)反而更加完美貼切，象徵產品如同龍蝦般，必須經歷蛻殼才能持續成長壯大。

廣告 廣告

這款話題工具是由開發者Peter Steinberger所打造，目前已在GitHub上開源發布。與市面上常見的雲端大型語言模型不同，Moltbot被定位為「AI代理人」(AI Agent)。它不光是陪聊或生成文字，而是能直接在用戶的個人電腦或伺服器端運行，具備實際操控系統、執行複雜指令的能力，解決了傳統聊天機器人無法觸及本地端檔案的缺點。

在使用介面上，Peter Steinberger採用了極簡設計，Moltbot完全捨棄了傳統軟體視窗或瀏覽器網頁，直接整合進WhatsApp、iMessage等日常通訊軟體。使用者即便人不在家，只需發送一則簡訊指令回傳家中的伺服器，例如搜尋特定檔案或整理資料，AI代理人便會即刻執行任務。這種「傳訊即執行」的模式，讓用戶回到家時，繁雜的工作早已處理完畢，大幅提升效率。

雖然Moltbot具備強大的本地端執行力，但其背後的「大腦」仍需仰賴外部支援。使用者在架設時，必須將其連結至Gemini或ChatGPT等主流大型語言模型，以此作為驅動核心。換言之，它是透過整合現有的頂尖模型智慧，再加上本地端的執行權限，才實現了這套「動口就能操作電腦」的強大功能。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

Google新訂閱方案解鎖Gemini 3 Pro 這樣買每月只要43元

調查官洩漏扣案筆記本高官餐敘名單 緩刑確定