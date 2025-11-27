爆紅AI影片成真遊戲！《Shores of Vaelithar》上架Steam頁面，承諾「絕不用AI素材」

還記得今年 7 月在社群平台 X（推特）上，瘋傳一段第一人稱奇幻遊戲影片嗎？當時一位名為 Desimulate 的創作者上傳了一段手持寶劍與火把，從森林走向宏偉城堡的 5 秒短片，憑藉著獨特的復古寫實氛圍，迅速累積了超過 3,700 萬次觀看（如今已破 5,300 萬）。當時許多玩家誤以為是哪款即將上市的大作，結果是利用 Midjourney 生成的 AI 概念影片，並非真實存在的遊戲，讓不少網友感到惋惜與震驚。4 個多月過去後，該作者正式宣佈這 AI 概念影片將成為真正的遊戲《Shores of Vaelithar》，同步釋出開發中畫面，並且已經上架 Steam 商店！

爆紅 AI 影片真的變成遊戲了！（圖源：Shores of Vaelithar）

這項「偽遊戲」企劃如今正式轉為實際開發中的遊戲項目《Shores of Vaelithar》。Desimulate 在 Steam 商店上架了遊戲頁面。根據商店資訊，這將是一款主打復古風格的第一人稱 RPG 遊戲，玩家將探索充滿敵意的古老土地。雖然目前的遊戲畫面與當初爆紅的 AI 影片在風格上略有不同，但保留了核心的奇幻探索元素，開發者也表示團隊中有資深的業界老手參與製作。

值得注意的是，雖然這款遊戲的起點是源自於 AI 生成的影片，但 Desimulate 明確承諾最終的遊戲成品將「不包含任何 AI 生成內容」，商店頁面中也確實沒有標記使用 AI。開發團隊解釋，雖然他們會使用 AI 工具來輔助製作「前導概念美術」，以便和美術團隊溝通想法，但遊戲內的實際素材和畫面，全部都是由真人藝術家親手繪製與製作。這項決定也引起了社群的熱烈討論，許多人都在觀望這款從 AI 幻象中誕生的作品，最終能否順利落地成為一款好玩的實體遊戲。