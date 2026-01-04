爆綠派人放話再搞黃國昌 柯文哲嗆：一定焦土政策

民進黨前主席柯文哲今（4）日在嘉義市輔選黨籍嘉義市長參選人張啓楷。 圖：民眾黨 / 提供

前民眾黨主席柯文哲今（4日）再度陪同黨籍嘉義市長參選人張啓楷在地方跑行程，他受訪時爆料，不曉得目前民進黨政府誰操盤，關他一年就算了，還派人放話要如法炮製再把現任黨主席黃國昌搞一遍，「你們再來一遍，我一定焦土政策，這次我就不一樣了！」再度喊話身兼民眾黨主席的總統賴清德，「在你一念之間，不要把台灣搞到四分五裂」。

柯文哲宣布將擔任張啓楷競選總幹事並啟動long stay嘉義市，今、明兩天都陪同張啓楷在地方上跑行程，他今天上午赴嘉義城隍廟參拜，會前接受媒體聯訪，被問到前行政院政委張景森昨天於臉書發文，指台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間，並稱黄國昌就是中二個性和小藍路線錯了，柯文哲說，張景森算是民進黨裡很有智慧的人，以前也是台大土木系教授。

柯文哲稱，「他講的，我都懂啦！」不過，既然媒體這麼多，不要拐彎抹角、不要浪費時間，今天台灣政局的紛擾，就是賴清德一念之間，現在在怪大彈劾，那你當時為什麼搞大罷免？「啊你就是要去搞人家，人家現在當然一定會反撲，這個、這個……所以有時候是自己搞出來的。」

柯文哲指出，如果賴清德一上任時，採取比較聯合政府的概念，跟在野黨有協調，不會搞到今天這局面，但事情已發生，就解決問題，一樣樣解決。

話鋒一轉，柯文哲說，關於軍購案，要申請1.25兆的特別預算，也不能說2張A4紙嘛，你們在立法院也不可能，誰敢蓋章？再來，付錢後東西沒來超過6000億，立法院誰敢去再背書？台灣買軍火已付錢、東西沒有來了，這問題不解決、政府也不交代，還要再拿1.25兆？就算民進黨立委，他認為也是答應得很心虛，不能這樣解決。

柯文哲直言，付錢東西沒來應該交代，再來，要1.25兆要講清楚，不可以2張A4紙，時程、要買什麼，總要有比較詳細的報告出來，2張紙要換1.25兆？這是不可能的事情。

柯文哲也提到，中央政府總預算案是這樣，台灣過去也不是沒遇到僵局，去年也有僵局，也是解決了，意思就是說，民進黨政府也不能那種態度就是「要刪就刪、不刪拉倒」，不能這樣，三個黨都有總召，如果彼此之間有什麼困難，再各帶一個人來，6個人坐下來好好談一談，一定會有一個協調。所以，還是那句話，在賴清德一念之間，高位、有權勢的人，才能去整合其他人。

柯文哲說，講到黃國昌，他也明白講，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，把他關了一年，他可一笑置之，也就算了，「你們還派人來放話，你知道……說還要再如法炮製把黃國昌再搞一遍，我現在這個地方明白地告訴民進黨政府，你們弄柯文哲，我就算了！如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策！」

柯文哲痛批，不可以司法當政治工具用，「這個我不同意！」並指不是搜索票都申請5次了？不可以再如法炮製搞黃國昌，不可以把司法當政治工具，「你們再來一遍，我一定焦土政策！這次我就不一樣了！所以還是那一句話，賴清德，在你一念之間，不要把台灣搞到四分五裂！」

