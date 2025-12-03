爆綠營另一參選人看板也掛按摩店 滿志剛質疑與馬郁雯案關聯

滿志剛3日指出，民進黨松信區議員參選人郭凡看板也跟色情按摩店合掛。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

民進黨中正萬華區議員參選人馬郁雯昨（2）日遭爆看板掛在按摩店上，該店疑似涉黃事業。台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛今（3）日踢爆，民進黨另一擬參選人郭凡看板也跟色情按摩店合掛，位置就在路過八德路四段、饒河街夜市前。

滿志剛表示，民進黨市議員擬參選人馬郁雯，被發現竟然跟知名色情按摩店合掛看板，白天經營檢調線，晚上店招一點亮，就變成保養攝護腺。但瞎的不只是馬郁雯，民進黨另一位擬參選人郭凡也是，看板竟然也跟色情按摩店合掛，位置就在路過八德路四段、饒河街夜市前。

滿志剛指出，話說這間養生館「花名在外」，今年初才被查獲進行全套性交易。還曾經因為網路論壇熱議，紅到上新聞，難道郭凡都不知道？

滿志剛批評，同為擬參選人，要張羅一面看板很不容易，能覆蓋掛在店招上方，一定要店家點頭，甚至要有交情，所以郭凡等於昭告鄉親，我跟全套色情按摩店關係匪淺，這可比賭魔陳金城跟巴拿馬總統有點交情，還要拉風！

滿志剛強調，從馬郁雯到郭凡，都跟色情按摩合掛看板，真的就這麼巧，只是兩個個案，還是其中有什麼看不見的連結？馬郁雯、郭凡，出來說明！

