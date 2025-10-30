爆綠營關切「證詞對柯文哲有利」！張景森嘆圖利讓官員變殭屍：不想變卑鄙的人

台北地方法院（台北地院）持續開庭審理京華城及前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，28日傳喚被告柯文哲、前競選總部財務長李文宗；午後傳喚被告威京集團主席沈慶京；午後出庭作證的前政務委員張景森表示，在在政府部門時他都在圖利陰影下做事。張景森今（30）日在臉書表示，許多綠營朋友關心他出庭時，「證詞似乎對柯文哲有利」，但他要說明，在柯文哲被起訴的多條罪名中，如收賄、背信、公益侵占等，他只關心「圖利罪」這一條，柯文哲該獲得基本的尊重，在事實基礎上，受公平的法律審查，「這才是民主法治社會的武士道，這也是小弟期待的政治文化。」

廣告 廣告

張景森指出，於私，圖利罪不只涉及柯文哲，還牽連到市府同仁、盡忠職守的公務員，其中有的十分優秀的，如前都委會執秘邵琇珮也被一併起訴，他和時任北市副市長林欽榮、時任都發局長林洲民都覺得十分不捨，「我不能眼睜睜看她跟著柯文哲陪葬。」於公，自己近30年公職生涯主要在土地、都計、建設最容易被指控圖利的領域工作，自己敢說敢為，被控圖利30年，最後沒下台、沒被關，只能算是命大，因圖利罪模糊不清，容易變成政治鬥爭的工具，這也使得行政官員陷入殭屍狀態，「只有領薪水時是活的」，無法依法行政。

張景森表示，此案情形也差不多，檢察官引用為圖利證據的都市計劃和建築法規，大多是一般行政規則或行政指導，無法當成圖利罪裡面所謂的「法令」，且就算有所違背，也只是行政違失，尚不足構成所謂「違法」，最後法官也不一定會裁定成立。然而，圖利罪的法律偵辦和政治攻防，已經足以讓整個都市計劃體系陷入恐慌而癱瘓，他的專業不容許他沉默。他也說，至於在政治上，若證詞對柯文哲有利就隱埋，或者是不利就刻意誇大，這和他的良知衝突，「連我都會討厭變成那麼卑鄙的自己，我不會做那種只有政治沒有良知的人！」

張景森強調，在他的價值觀念裡，朝野都該養成尊重對手的文化，學會光明正大的政治競爭，而非你死我活的仇恨鬥爭，這是未來台灣在危機時刻還能夠團結的基本條件。他強調，反對政治人物操作暗黑部隊、養狗仔和造謠抹黑的網軍，這些都是不正當的手段，製造台灣無法彌補的分裂，這也是台灣未來面對危機時，難以團結的禍根。他也提及日本戰國時代，上杉謙信與武田信玄對陣，謙信說「真正的武士，應該在戰場上正面決勝，不應靠斷人糧鹽的卑劣手段取勝」，「送鹽於敵」，這才是他認為的武士精神。

更多風傳媒報導

