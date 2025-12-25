即時中心／梁博超報導

藍營7名立委翁曉玲、林思銘等人在上週五（19日）啟程赴中國廈門參加台商協會活動，政治敏感性引發爭議，返台後翁曉玲隨即在擔任召委的程序委員會，擋下國防特別預算；然而，面對見了哪些統戰人士的質疑，翁曉玲批評造謠，「如果有抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌砲轟「不誠實」，翁曉玲怎麼不敢說見了廈門市人大代表吳家瑩？他更直言，只要一天不清楚交代跟誰見面，「我就會繼續幫她回憶交了哪些『新朋友』。」

廣告 廣告

張育萌昨晚在臉書發文點名翁曉玲「還是不誠實」，只好再花時間幫她恢復記憶：「翁曉玲大立委，為什麼不敢說妳見了廈門人大代表？」他指出，翁曉玲敢嗆「抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源」，那就直接公開，翁曉玲見到「廈門市人大代表吳家瑩」。

張育萌強調，吳家瑩真的不是普通人，他曾公開明確表態，「未來十年，我最大的心願，就是一定要看到兩岸和平統一。」而且不只是說說而已，吳家瑩是個行動派，今年9月中共「抗戰勝利 80 週年」閱兵，吳家瑩就站在北京天安門廣場代表「台灣同胞」。「明明出身台灣，跑去廈門輸誠，一路當到廈門人大代表。結果，看著對付台灣人的解放軍，吳家瑩竟然說他感到『心潮澎湃、倍感振奮』。」

更扯的是，吳家瑩「獨樂樂不如眾樂樂」，張育萌表示，吳不只自己去天安門，又帶廈門台商協會會長韓螢煥一起去；韓螢煥跑到天安門看解放軍，也激動到快哭說「看到祖國從積貧積弱走到如今的繁榮富強，特別是在中國共產黨領導下實現民族復興，我們由衷感到自豪。」

再往前看，三年前的中國「兩會」在北京人民大會堂開幕，當時吳家瑩的工作，就是負責組織「廈門台胞」，全程觀看中國最高政治機構會議「全國人大會議」。當時吳家瑩同時也是廈門台胞協會會長，他的重點工作就是「集合廈門全體台商，出錢出力，獻言獻策，共同為祖國統一大業盡一份心力」，確認「廣大台商台企站在民族大義一邊，堅定與『台獨』分裂勢力劃清界限。」

「快要水落石出了，真相一點都不複雜。」張育萌直言，翁曉玲一天不清楚交代，去中國跟誰見面，「我就會繼續幫他回憶，看她交了哪些『新朋友』。」他強調，自己對政治人物的要求已經低到不能再低了，「至少要誠實吧？」翁曉玲理直氣壯地稱這趟行程是「幫忙台胞」，然而他要誠懇地請教翁曉玲：這樣的「台胞」需要怎麼幫忙？

張育萌強調，如果台商有需求，身為立委的翁曉玲，難道不能在台灣的國會質詢陸委會嗎？為什麼一定要跑到廈門，跟當上人大代表的「台胞」坐在一起？「翁曉玲委員，謊話說久了，不會變真的。有些東西，本來就是紅到發黑，也真的不需要別人抹紅。」

原文出處：快新聞／爆翁曉玲赴中見「台胞」廈門人大代表 張育萌轟不誠實

更多民視新聞報導

餘震不斷！台東卑南深夜連2震「最大規模4.6」 後續仍須多加防範

挺台陣營大勝利！宏都拉斯選委會宣布 親台派阿斯夫拉當選總統

大陸冷氣團南下「低溫持續下探！」迎風面留意降雨 高山降雪有望

