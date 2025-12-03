爆肛門殘液、閹割遭吃！靈媒連線「于朦朧亡魂」發聲：已脫困安葬新疆

娛樂中心／綜合報導

于朦朧於今年9月北京墜樓身亡。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今有自稱命理師的網友發文表示通靈幫于朦朧傳話，喊話要粉絲安心，因為他的遺體前天已脫困被火化安葬在故鄉新疆。

中國男星于朦朧離世後，演藝圈的潛規則與結構性問題被大量翻出。（圖／翻攝自于朦朧微博）

原po網友表示：「很多人對於小于遺體的下落很關注，我問過小于，他思考過後同意我公開說幸得貴人相助，小于的遺體早前就脫困，前天已辦好後事，安葬回新疆了。小于已落葉歸根，他希望我們不要擔心，我們也祈禱他安息，信與不信我不做爭論，我只做傳遞訊息之責。」不過其他網友紛紛質疑：「都剁成好幾塊肉塊分送給暗網買家收藏了，不可能回新疆。」、「之前還流傳于朦朧在被抓去做標本，那群惡人沒有這麼善良好嗎？」

以上為Threads網友提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

