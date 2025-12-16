爆胎國光客竟狂飆10公里！乘客早求救 駕駛仍衝過泰安

國道客運爆胎事件引發乘客恐慌，國光客運車輛於國道1號南下路段發生爆胎情況，駕駛卻選擇繼續行駛約10公里至台中后里地磅站。儘管乘客早在新竹就聽到怪聲並緊急撥打客服求救，客運仍未在途經的泰安服務區停靠。修配廠業者警告，爆胎後繼續行駛可能導致鋼絲甩出損害車體其他零件，造成嚴重安全隱憂。所幸此次事件未造成意外，但28名乘客仍留下驚魂記憶，最終需分批搭乘四輛接駁車返回台中。

國道客運爆胎事件引發乘客恐慌，國光客運車輛於國道1號南下路段發生爆胎情況，駕駛卻選擇繼續行駛約10公里至台中后里地磅站。儘管乘客早在新竹就聽到怪聲並緊急撥打客服求救，客運仍未在途經的泰安服務區停靠。修配廠業者警告，爆胎後繼續行駛可能導致鋼絲甩出損害車體其他零件，造成嚴重安全隱憂。所幸此次事件未造成意外，但28名乘客仍留下驚魂記憶，最終需分批搭乘四輛接駁車返回台中。

事件發生於15日晚間，國道1號即時影像記錄到5點44分國光客運亮起故障閃黃燈，停在南下台中后里地磅站等候接駁車。然而乘客表示，早在新竹就聽到客運出現怪聲，且狀況逐漸惡化，卻不明白為何駕駛仍選擇繼續行駛。乘客情況緊張，分別在5點09分和5點15分撥打電話向客服求救。據了解，駕駛向客運公司回報，發現爆胎時距離地磅站約10公里，認為在路肩讓乘客下車轉乘太過危險，因此選擇從路肩繼續南下至地磅站。

值得注意的是，這10公里路程中，客運經過泰安服務區卻未轉進休息。客運公司表示駕駛回報已報警，正等待國道警方指引。然而經查詢，國道警方直到下午5點36分才接獲報案，駕駛表示客運故障停在南下161.9公里處路肩。警方協助叫來拖吊車後，駕駛表示仍可往前開到地磅站讓乘客換車。

非當事修配廠業者林毅勳解釋，客運或砂石車後輪通常有4到8顆車輪，每側分成內外輪，其中一輪爆胎不會影響車體平衡。但他強調，爆胎後會產生許多碎片和鋼絲刺出，運轉過程中無法避免鋼絲甩到油管或影響其他用路人。林毅勳建議應立即停車等待救援，因為硬撐行駛可能導致輪子上的鋼絲損害其他零件，造成更大危險。這次客運爆胎卻繼續行駛10公里，所幸未釀成事故，但也讓乘客留下深刻驚魂回憶。原本從桃園機場到台中短短2個半小時的車程，被拉長至4小時才抵達目的地。車上28名乘客最終分批搭乘四輛客運返回台中，結束這段國道驚魂之旅。

