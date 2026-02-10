爆與具俊曄爭大S遺產！S媽、小S發聲狠打臉：他是我家人

藝人大S（徐熙媛）逝世滿週年後，家族與多位星友於金寶山出席具俊曄（Koo Jun-yup）親自設計的紀念雕像揭幕儀式。近日，外界傳出S媽與具俊曄之間因財產問題產生隔閡，甚至有消息指S媽委託李靚蕾離婚官司律師團隊協助處理遺產分配；對此，小S及S媽回應了。

S媽日前挽著具俊曄的手抵達大S紀念雕像揭幕儀式。（圖／中天新聞）

根據《鏡週刊》報導，具俊曄依法為大S遺產繼承第一順位，S媽據傳要求放棄遺產並要求徐家人封口。雙方均尋求律師團隊維權，導致家中氛圍緊張。

具俊曄、S媽日前出席大S紀念雕像揭幕儀式。（圖／經紀公司提供）

S媽於10日回應，否認委任律師團隊打官司，強調自己痛恨訴訟，並表示：「他是我兒子，謝謝他那麼愛熙媛，也這麼尊敬我，我也愛他。」S媽現稱具俊曄為「阿德」（韓文兒子的意思），強調雙方親密無間，否認外界傳言。

親朋好友們日前在大S紀念追思會上合影。（圖／經紀公司提供）

小S則公開發聲，嚴正駁斥相關謠言。她表示，具俊曄給予大S最純粹的愛，家人只有感謝，「他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」她批評造謠者居心不良，心思極其骯髒。

