爆范姜彥豐找徵信社！瘋傳談離婚過程 他曝多條線索：女方毫不尊重老公
娛樂中心／施郁韻報導
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今有網友找出「徵信執行長」謝智博錄製節目片段，雖未指名，疑似稱綠帽夫可討到上看3000萬的賠償。
范姜彥豐透露婚姻裂痕的關鍵，提到粿粿與邱先生（王子）一行人到美國遊玩兩週，一整天下來都只有簡短的幾則回覆，他心想應該是女方玩得太開心，不要打擾她的興致，女方回來後卻表示「我覺得我們過去太常黏在一起了」，希望未來能有更多自己的空間，讓范姜彥豐相當難過，告訴自己「也許夫妻久了，就是這樣吧，我要自己調適去接受現狀」。
范姜彥豐自嘲是綠帽小丑，爆出「小王」就是王子，眼尖網友更起底離婚談判內容，謝智博錄製丹妮婊姐節目，談到手上處理的案件三方都是演藝人員，老婆出軌，且當時新聞還沒爆出來，「當事人最害怕談判的過程被大作文章，被攻擊對方的演藝生涯，這個案件對方一定會提起媒體輿論戰，譬如他賺錢沒有老婆多、死要錢。」
謝智博透露，「小王」8月要開演唱會，9月要去中國拍戲，因此能夠協商到的金額相對較高，有望能討到3000萬元的賠償。
謝智博提到，「小王」線索包括形象健康、弟弟也是陽光形象，一直以來都很帥，更直言兩人確定要離婚，「因為那個女生對老公完全沒尊重可言。」
雖謝智博全程未提三人名字，如今節目片段被挖出，網友直呼：「看來范姜手握無敵鐵證」、「挖塞，真的是他們欸，兄弟都在演藝圈完全就是」、「請收下我的膝蓋」。
