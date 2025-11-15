爆蕭煌奇表演要求「附加1位」！白冰冰揭真實原因藏洋蔥 全場都哭了

記者蔡維歆／台北報導

本週企劃「KTV熱門必播金曲」，邀請到霸榜常客金曲歌王蕭煌奇來到節目中，一出場演唱〈我是男子漢〉的蕭煌奇，白冰冰感動的說：「蕭煌奇已經在歌唱領域有一片天又這麼善良，現在邀請演出他都要求要1+1」，原因藏洋蔥讓全場驚呼超感人！原來得知李炳輝生活困難賣琴、沒錢過生活，已經有知名度的李炳輝為了生活還去幫人家按摩，於是蕭煌奇每次演出都要求「附加1位」帶著李炳輝一起演出。

金曲歌王蕭煌奇演唱〈我是男子漢〉。（圖／民視提供）

蕭煌奇提到：「新專輯《做一個惜情軟心的人》裡面有一首歌〈輝煌旅行社〉為李炳輝量身打造可以一起合唱演出」，真誠一片心感動眾人，白冰冰更說蕭煌奇真是「功德無量」。節目中從澎湖七美遠道而來的西湖村打擊樂團，由30幾位平均80歲的長輩組成的樂團，拿著鈴鼓、三角鐵、打擊鼓跟著蔡佳麟、莊振凱演唱〈歡喜來恰恰〉合奏，由村長呂汶駿擔任指揮，誇張的指揮以及認真的長輩們，雖然有的還沒跟到節拍，但現場氣氛熱鬧又溫馨。

白冰冰笑說這一群長輩來到林口可算是翻山越嶺千里迢迢，在澎湖七美還組成「白冰冰演藝學院」都是她的粉絲，她也無條件提供歌曲素材讓他們使用，看到如此可愛的演出，《超級冰冰Show》主持人陽帆、白冰冰自認「符合長輩條件」也要親自演奏，於是全體歌手來賓們打擊樂器，陽帆擔任「超瘋狂指揮」每位歌手看得一頭霧水，還被白冰冰抗議要他不要再指揮，笑翻眾人。

