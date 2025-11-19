爆蘇巧慧鼓勵他選到底 黃國昌：若非我出馬 不用擔心我扯後腿

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌共同舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞]

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的高峰會談今（19日）下午登場，為 2026 藍白合鋪路，兩人一致將砲口對準民進黨，強調合作的重要性，對於有意參選 2026 新北市長的黃國昌，被問到怎麼進行民調，黃先爆料，民進黨立委蘇巧慧私下透過管道鼓勵他「選到底」，但他是以大局為重的人，如果男主角不是他，「不用擔心我會扯後腿」。

「鄭黃會」下午 3 時於新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行，除了兩黨主席鄭麗文、黃國昌出席外，國民黨方由與黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲及國民黨團傅崐萁，以及民眾黨方則由黨秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及立法院黨團主任陳智菡與會。

廣告 廣告

歷經一小時雙方對談後，進行媒體聯訪，由國、眾兩黨各自點 3 家媒體進行提問。有媒體提問，剛剛鄭麗文提到，不希望鷸蚌相爭，導致劣幣逐良幣，黃國昌也說兩黨競爭不會是「零和賽局」，兩黨會考慮以「整合式民調」共推縣市長人選？尤其黃國昌有意參選新北市長？黃國昌回應，這應該他是第Ｎ次回答，第一、民眾黨想不想要有地方執政的機會，老實說，當然想、非常想，為什麼？因為在國會看到，監督是狗吠火車，真的要做事，就要拿到行政權。

黃國昌表示，民眾黨是在成長、茁壯的政黨，希不希望有更多好人才進入地方政府，自己親手實踐地方治理，答案是肯定的。但第二、他也很早就說，對於選新北市，希望自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北，但他同時也說，黃國昌是一個大局為重的人，當有更高的目標、更高的價值、有更好的人時，「我們當然願意支持」。

黃國昌提到，在這中間過程中，一定有過程、討論，民進黨也一定會見縫插針，「我跟你保證」，並爆料蘇巧慧透過好多管道來鼓勵他，說「黃國昌你一定要選到底、強力支持」，為什麼她這樣講？他心裡會不明白嗎？當然明白，但如同他所說的，還是要回到為什麼要做這件事的初衷，看得不是小我，還有大我，而大我才是人民關心，在這過程裡，怎麼樣讓大家信服、讓所有關心這件事的人信服，讓新北市民信服、台灣人民信服說真的找到的是最強團隊，接下來要接下新北市長侯友宜良好基礎的棒子，帶給新北市民最佳的地方治理，這才是我們真正關心的事情。

黃國昌說，他曾講過非常多次，最後如果他有機會代表在野聯盟選新北市長，「我一定全力以赴、使命必達，如果男主角不是我，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿，你也不用擔心我會袖手旁觀，我會跳到第一線，用最大的力量輔選」，因為這是他跟新北人民許諾的，要有強團隊，帶來最好的地方治理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白到底怎麼合？ 鄭麗文：有點像雙首長制、有點內閣制精神

藍白峰會登場！黃國昌：民眾黨用最大誠意合作 推最強縣市團隊

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌共同舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。 圖：張良一／攝