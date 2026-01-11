​爆衝突林志傑遭驅逐 領航猿逆轉勇士奪8連勝創PLG紀錄

領航猿盧峻翔攻下24分3籃板4助攻。圖：桃園璞園領航猿提供

​PLG職籃寫下歷史新頁，桃園璞園領航猿今（11）日在板橋體育館迎戰台北富邦勇士，雙方激戰至最後一刻。儘管首節爆發嚴重肢體衝突導致兩隊皆有球員遭驅逐出場，且半場一度陷入落後，但領航猿展現強大韌性，第四節靠著李家慷與關達祐聯手飆分，終場以99比89逆轉擊敗強敵。此役勝利後領航猿豪取開季8連勝，正式超越新北國王保持的7連勝紀錄，獨居PLG史上「開季最長連勝」寶座。

​比賽開局領航猿氣勢如虹，靠著當家球星盧峻翔、阿提諾與葛拉漢合力發威取得領先，未料首節末段戰況突變，充滿火藥味。李家慷在運球快攻時遭勇士洋將哥倫特強硬犯規，場面一度失控。經裁判回放檢視後，判定哥倫特吞下一次技術犯規及一次違反運動精神犯規，直接遭驅逐出場。混亂中富邦勇士精神領袖林志傑與領航猿外籍生丁恩迪，因違反規定從球員席進場，雙雙被取消比賽資格。

​進入第二節後戰局逆轉，勇士隊在洋將古德溫單節猛攻15分的帶領下反超比分，領航猿半場打完以52比57落後5分。關鍵決勝第四節，領航猿展現深厚的本土戰力，關達祐展現大心臟連續飆進兩記關鍵三分球，李家慷也穩定發揮單節貢獻9分，兩人合力在末節斬獲15分，搭配盧峻翔全場最高24分的火力挹注，領航猿打出一波26比18的攻勢鎖定勝局，在滿場球迷歡呼聲中收下破紀錄的第8場勝利。

​賽後領航猿總教練卡米諾斯指出，這場比賽發生很多插曲，兩隊起初都未找到適合的防守方式，對手更祭出Box and one策略，導致球隊一度失誤過多失去掌控。但他強調，下半場靠著穩定的防守及厚實板凳深度，加上末節的三分攻勢才帶走比賽，這場膠著的戰役對球隊而言是很好的學習機會，有助於未來應對季後賽或決賽的高張力節奏。盧峻翔則表示，比賽過程艱難，分數一度被反超，但球隊成功用防守帶動進攻追回比分，很開心能贏下這場比賽。

​今日數據表現方面，領航猿盧峻翔攻下24分3籃板4助攻，李家慷貢獻19分9籃板3助攻，阿提諾繳出12分8籃板2阻攻，葛拉漢則有11分11籃板4助攻的雙十演出。

